İsrail Gazze'de Yıkımlara Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail Gazze'de Yıkımlara Devam Ediyor

14.08.2025 00:10
İsrail ordusu, Zeytun Mahallesi'nde 300'den fazla evi yıkarak sivil yapıları hedef alıyor.

İsrail ordusu, işgal planı uyguladığı Gazze Şeridi'nin merkezindeki Zeytun Mahallesi'nde 3 gündür devam eden saldırılarda 300'den fazla evi yıktı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in Gazze şehrinin güneydoğusunda yer alan Zeytun Mahallesi'nde yoğunlaşan işgal saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Basal, İsrail ordusunun Zeytun Mahallesi'nde yoğun askeri saldırılar yaptığını, bu kapsamda sivil yerleşimlerini hedef aldığını belirtti.

İsrail ordusunun özellikle 5 kat ve üzerindeki binalara saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Basal, kullanılan patlayıcılar sebebiyle çevredeki yapıların da yıkıldığını ifade etti.

Basal, İsrail'in bölgede 3 gün içerisinde 300 evi tamamen yıktığını, bazı evlerin sakinleri içerisindeyken yıkıldığı ve ölenler olduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun bölgede uyarı yapmadan yıkım yaptığını belirten Basal, yoğun saldırıların sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşmasını engellediğini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 599 Filistinli hayatını kaybetti, 154 bin 88 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 10 bin 78 kişi yaşamını yitirdi, 42 bin 47 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1807'ye çıktı, yaralıların sayısı da 13 bin 21'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

