İsrail, Gazze'deki esirler geri dönene ve Hamas yenilgiye uğratılana kadar faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Gazze'deki İsrailli esirler geri dönene ve Hamas yenilgiye uğratılana kadar İsrail'in faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi.
Katz, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda, Batı Kudüs'ü ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile uzun bir görüşme yaptığını belirtti.
Görüşmede Gazze'deki insani konularda ilerleme sağlanması konusunda işbirliği yapmaya karar verdiklerini kaydeden Katz, "Tüm esirler geri dönene ve Hamas Gazze'de kesin bir yenilgiye uğratılana kadar İsrail'in bütün gücüyle faaliyetlerine devam edeceğini açıkladım." dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 25 Mart'ta Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire'de bir araya gelmiş, ardından Filistin'e giderek Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yeni Başbakan Muhammed Mustafa ile görüşmüştü.
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