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İsrail, Gazze'deki Filistin Kızılayı Hastanesini 4 Gündür Bombalıyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki Filistin Kızılayı Hastanesini 4 Gündür Bombalıyor

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyinde Filistin Kızılayı'na bağlı El-Emel Hastanesinin çevresini 4 günden bu yana bombaladığı belirtildi. Filistin Kızılayı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin üst üste dört gündür hastane çevresini bombalayarak ve ateş açarak hedef aldığını duyurdu. Hastane çevresinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, binlerce yerinden edilmiş kişi sürekli korku ve endişe içinde bulunuyor.

İsrail, Gazze\'deki Filistin Kızılayı Hastanesini 4 Gündür Bombalıyor
25.01.2024 - 23:11,
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İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyinde Filistin Kızılayı'na bağlı El-Emel Hastanesinin çevresini 4 günden bu yana bombaladığı belirtildi.

Filistin Kızılayı X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde çok sayıda kişinin barındığı Emel Hastanesine dönük saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, üst üste dört gündür Emel Hastanesi çevresini bombalayarak ve ateş açarak hedef aldığı ifade edildi.

Hastane çevresinde dünden bu yana sokağa çıkma yasağı uygulandığı ve ambulansların hastaneye girip çıkmasına izin verilmediği ifade edilen açıklamada, binlerce yerinden edilmiş kişinin, saldırılar ve abluka nedeniyle sürekli korku ve endişe içinde olduğu aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Han Yunus'ta Nasır Hastanesi ile Emel Hastanesi çevresini yoğun bir şekilde hedef aldığını söylemişti.

Kaynak: AA
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