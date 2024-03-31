İsrail ordusu Gazze'deki hastane ve çadırlara saldırdı

İsrail ordusunun, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yerinden edilmiş kişilerin ve Anadolu Ajansı'nın çadırının da bulunduğu bölgeye düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, çağrılara rağmen İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemine yönelik saldırıları devam ediyor.
İsrail ordusu, Vusta kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi avlusunda gazetecilere ve tehcir edilen Filistinlilere ait çadırları vurdu.
Hastane içerisinde hareketin ve nüfusun yoğun olduğu zamanda düzenlenen saldırıda ölenler ve yaralananlar olduğu belirtildi.
Açıklamada, "İsrail'in zorla yerinden edilmiş kişiler ile vatandaşlara tıbbi ve sağlık hizmetleri sağlayan bir hastanenin duvarları dahilinde gerçekleştirdiği bu yeni katliamı kınıyoruz." ifadesine yer verildi.
Gazze hükümeti, sağlık alanındaki tüm uluslararası, bölgesel ve yerel kuruluşlara bu korkunç suçu kınama çağrısında bulundu.
Hükümet ayrıca işgale askeri ve siyasi destek sağlamaları; sivillere, çocuklara, kadınlara ve yerinden edilenlere yönelik soykırım savaşının sürdürülmesine yeşil ışık yakmaları nedeniyle bu katliamın sorumluğunun ABD yönetimi, İsrail ve uluslararası topluma ait olduğunu belirtti.
Gazze hükümeti, uluslararası örgütlere ve özgür dünyanın tüm ülkelerine, "bu saldırgan savaşı durdurmak ve hastaneleri İsrail'in işlediği suçlarından korunması konusunda baskı yapılması" çağrısında bulundu.
Öte yandan görgü tanıklarından ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in, Aksa Şehitleri Hastanesi avlusunda yerlerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırlara yönelik saldırıda 2 kişi öldü, 3'ü gazeteci 15 kişi yaralandı.
Hedef alınan çadırın karşısında yer alan ve Anadolu Ajansı çalışanlarına ait çadır da saldırıdan etkilendi, çadırda hasar meydana geldi ve içerisindeki basın ekipmanları tahrip oldu.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 782 Filistinli öldürüldü, 75 bin 298 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 598 askerinin öldüğünü duyurdu.
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