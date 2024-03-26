İsrail ordusu Gazze'deki hastanelere saldırılarını artırıyor

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İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana ayırt etmeksizin Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalamayı sürdürürken, hasta ve yaralıların yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı ayakta kalan son büyük hastanelere ve çevrelerine de kasıtlı olarak saldırılarını artırdı.

İsrail güçlerince 7 Ekim 2023'ten beri on binlerce ton bomba atılarak 32 binden fazla Filistinlinin öldüğü ve 74 binden fazlasının yaralandığı saldırılarda, okul, cami, kilise ve tarihi-kültürel yapılar dahil çok sayıda sivil yerleşim yeri yıkıldı.

Başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere Filistinlileri hayata bağlayan sağlık kuruluşlarını hedef alarak birçoğunu hizmet dışı bırakan İsrail ordusu, son bir haftadır Gazze'nin farklı bölgelerindeki en büyük hastaneleri hedef alıyor.

Hastaneleri hedef alan bu saldırılarda yüzlerce Filistinliyi öldüren ve alıkoyan İsrail ordusu, yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği bölgede defalarca yerinden edilen hasta, yaralı, sağlık çalışanı ile buralara sığınmış halkı da bir kez daha yerinden ediyor.

İsrail ayrıca, hastaneler ve çevresine düzenlediği saldırılarda civardaki evleri de yıkarak çok sayıda kişinin ölümüne, enkaz altında kalmasına ve göçe zorlanmasına yol açıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Şifa Hastanesi

İsrail ordusu, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan ve bölgenin en büyük sağlık merkezi durumundaki Şifa Hastanesi'ni kuşattı.

İsrail güçlerinin hastaneye saldırısında 800'den fazla kişiyi alıkoyarak sorguladığı ve 170'ten fazla Filistinliyi de öldürdüğü duyuruldu.

Daha önce de "Hamas'ın komuta merkezi" yalanıyla Şifa Hastanesi'ne saldıran İsrail ordusunun bu son kuşatması da bir haftadır devam ediyor.

Gazze'deki en büyük hastane olan Şifa'ya yaralı ve hastaların yanı sıra İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş yaklaşık 30 bin Filistinli sığınmıştı.

AA muhabirine konuşan Filistinliler, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ni bombaladığını ve bazı bölümlerini ateşe vererek yaktığını aktarırken, Şifa Hastanesi muhitindeki caddelerin ise bir haftadır devam eden saldırılarda ölenlerin cesetleriyle dolu olduğuna dikkati çekti.

Şifa Hastanesi'nden Gazze'nin güneyine göçe zorlanan 45 yaşındaki İmad Murşid, hastanenin yıkıma uğradığını ve bazı bölümlerinin ateşe verilerek yakıldığını belirtirken, "İçindekiler ise ya öldürüldüler ya da alıkonularak bilinmeyen bir yere götürüldüler." dedi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail tankları, Şifa Hastanesi'nin ana binasının üst katını bombalayarak büyük hasara yol açtı.

Şifa Hastanesi ve çevresine düzenlenen saldırılarda yaralananlar ve hastalar zorlukla ulaşabildikleri diğer sağlık kuruluşlarında tedavi olmaya çalışırken, bazı hastaların ise saldırılar nedeniyle tedavi olamadıkları için hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

Güneydeki Emel ve Nasır hastaneleri de hedefte

Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi ve çevresindeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, 24 Mart'ta da Gazze'nin güneyinde yer alan Emel ve Nasır hastanelerini kuşatmaya başladı.

Filistin Kızılayı, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail güçleri tarafından kuşatılan Emel Hastanesi'ndeki personelle iletişimin kesildiğini duyurdu.

İsrail güçlerinin insansız hava araçlarıyla "hastanenin içinde bulunan herkesin çıplak şekilde dışarı çıkması" çağrısı yaptığını belirten Filistin Kızılayı, İsrail'in sağlık ekipleri, hastalar ve zorla yerinden edilenleri dışarıya çıkarmak için Emel Hastanesi'ne sis bombası attığını aktardı.

Filistin Kızılayı, gönüllü bir sağlık çalışanı ile yerinden edilmiş bir Filistinlinin İsrail güçlerinin Emel Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda öldüğünü, ayrıca İsrail güçlerinin hastalardan ve buraya sığınan yerinden edilmiş Filistinlilerden Emel Hastanesi'ni boşaltmalarını istediğini aktardı.

İsrail ordusu önceki gün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi yakınlarına da baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar, yerinden edilen binlerce Filistinlinin bulunduğu Nasır Hastanesi yerleşkesi yakınlarındaki bölgelere girdi.

İsrail'in havadan gerçekleştirdiği saldırılar, Nasır Hastanesi yerleşkesinin güneyi ve doğusu ile Batın Semin bölgesinde yoğunlaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, 20 Mart'ta yaptığı açıklamada, bombardıman nedeniyle büyük bir bölümü yıkılan Nasır Hastanesi'nin koridorlarında "ölüm sessizliği"nin hakim olduğunu kaydetmişti.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, MSF sağlık ekiplerinden bazılarının Nasır Hastanesi dahil Gazze'nin kuzeyine birkaç ziyarette bulunduğunu belirterek, hastane çevresinin tamamen yok edildiğini söyledi.

Hamas da İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hastaneleri hedef almasının "imha savaşının kanıtı" olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Bu durum, İsrail'in başta hastaneler olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki tüm yaşam olanaklarını yok ederek onları topraklarından sürmeye çalıştığını ve halkımıza karşı imha savaşı yürüttüğünü kanıtlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 29 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de İsrail'in 154 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 53 sağlık merkezi ile 31 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı, 124 ambulansı da kullanılmaz hale getirdiği belirtilmişti.

UNICEF Sözcüsü James Elder de 20 Mart'taki açıklamasında, İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki 36 hastaneden 12'sinin kısmi olarak hizmet verdiğini belirtmişti.