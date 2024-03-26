İsrail ordusu Gazze'deki hastanelere saldırılarını artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail ordusu Gazze'deki hastanelere saldırılarını artırıyor

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana ayırt etmeksizin Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalamayı sürdürürken, hasta ve yaralıların yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı ayakta kalan son büyük hastanelere ve çevrelerine de kasıtlı olarak saldırılarını artırdı.

26.03.2024 11:05  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana ayırt etmeksizin Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalamayı sürdürürken, hasta ve yaralıların yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı ayakta kalan son büyük hastanelere ve çevrelerine de kasıtlı olarak saldırılarını artırdı.

İsrail güçlerince 7 Ekim 2023'ten beri on binlerce ton bomba atılarak 32 binden fazla Filistinlinin öldüğü ve 74 binden fazlasının yaralandığı saldırılarda, okul, cami, kilise ve tarihi-kültürel yapılar dahil çok sayıda sivil yerleşim yeri yıkıldı.

Başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere Filistinlileri hayata bağlayan sağlık kuruluşlarını hedef alarak birçoğunu hizmet dışı bırakan İsrail ordusu, son bir haftadır Gazze'nin farklı bölgelerindeki en büyük hastaneleri hedef alıyor.

Hastaneleri hedef alan bu saldırılarda yüzlerce Filistinliyi öldüren ve alıkoyan İsrail ordusu, yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği bölgede defalarca yerinden edilen hasta, yaralı, sağlık çalışanı ile buralara sığınmış halkı da bir kez daha yerinden ediyor.

İsrail ayrıca, hastaneler ve çevresine düzenlediği saldırılarda civardaki evleri de yıkarak çok sayıda kişinin ölümüne, enkaz altında kalmasına ve göçe zorlanmasına yol açıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Şifa Hastanesi

İsrail ordusu, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan ve bölgenin en büyük sağlık merkezi durumundaki Şifa Hastanesi'ni kuşattı.

İsrail güçlerinin hastaneye saldırısında 800'den fazla kişiyi alıkoyarak sorguladığı ve 170'ten fazla Filistinliyi de öldürdüğü duyuruldu.

Daha önce de "Hamas'ın komuta merkezi" yalanıyla Şifa Hastanesi'ne saldıran İsrail ordusunun bu son kuşatması da bir haftadır devam ediyor.

Gazze'deki en büyük hastane olan Şifa'ya yaralı ve hastaların yanı sıra İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş yaklaşık 30 bin Filistinli sığınmıştı.

AA muhabirine konuşan Filistinliler, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ni bombaladığını ve bazı bölümlerini ateşe vererek yaktığını aktarırken, Şifa Hastanesi muhitindeki caddelerin ise bir haftadır devam eden saldırılarda ölenlerin cesetleriyle dolu olduğuna dikkati çekti.

Şifa Hastanesi'nden Gazze'nin güneyine göçe zorlanan 45 yaşındaki İmad Murşid, hastanenin yıkıma uğradığını ve bazı bölümlerinin ateşe verilerek yakıldığını belirtirken, "İçindekiler ise ya öldürüldüler ya da alıkonularak bilinmeyen bir yere götürüldüler." dedi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail tankları, Şifa Hastanesi'nin ana binasının üst katını bombalayarak büyük hasara yol açtı.

Şifa Hastanesi ve çevresine düzenlenen saldırılarda yaralananlar ve hastalar zorlukla ulaşabildikleri diğer sağlık kuruluşlarında tedavi olmaya çalışırken, bazı hastaların ise saldırılar nedeniyle tedavi olamadıkları için hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

Güneydeki Emel ve Nasır hastaneleri de hedefte

Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi ve çevresindeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, 24 Mart'ta da Gazze'nin güneyinde yer alan Emel ve Nasır hastanelerini kuşatmaya başladı.

Filistin Kızılayı, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail güçleri tarafından kuşatılan Emel Hastanesi'ndeki personelle iletişimin kesildiğini duyurdu.

İsrail güçlerinin insansız hava araçlarıyla "hastanenin içinde bulunan herkesin çıplak şekilde dışarı çıkması" çağrısı yaptığını belirten Filistin Kızılayı, İsrail'in sağlık ekipleri, hastalar ve zorla yerinden edilenleri dışarıya çıkarmak için Emel Hastanesi'ne sis bombası attığını aktardı.

Filistin Kızılayı, gönüllü bir sağlık çalışanı ile yerinden edilmiş bir Filistinlinin İsrail güçlerinin Emel Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda öldüğünü, ayrıca İsrail güçlerinin hastalardan ve buraya sığınan yerinden edilmiş Filistinlilerden Emel Hastanesi'ni boşaltmalarını istediğini aktardı.

İsrail ordusu önceki gün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi yakınlarına da baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar, yerinden edilen binlerce Filistinlinin bulunduğu Nasır Hastanesi yerleşkesi yakınlarındaki bölgelere girdi.

İsrail'in havadan gerçekleştirdiği saldırılar, Nasır Hastanesi yerleşkesinin güneyi ve doğusu ile Batın Semin bölgesinde yoğunlaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, 20 Mart'ta yaptığı açıklamada, bombardıman nedeniyle büyük bir bölümü yıkılan Nasır Hastanesi'nin koridorlarında "ölüm sessizliği"nin hakim olduğunu kaydetmişti.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, MSF sağlık ekiplerinden bazılarının Nasır Hastanesi dahil Gazze'nin kuzeyine birkaç ziyarette bulunduğunu belirterek, hastane çevresinin tamamen yok edildiğini söyledi.

Hamas da İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hastaneleri hedef almasının "imha savaşının kanıtı" olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Bu durum, İsrail'in başta hastaneler olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki tüm yaşam olanaklarını yok ederek onları topraklarından sürmeye çalıştığını ve halkımıza karşı imha savaşı yürüttüğünü kanıtlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 29 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de İsrail'in 154 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 53 sağlık merkezi ile 31 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı, 124 ambulansı da kullanılmaz hale getirdiği belirtilmişti.

UNICEF Sözcüsü James Elder de 20 Mart'taki açıklamasında, İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki 36 hastaneden 12'sinin kısmi olarak hizmet verdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Gazze'deki hastanelere saldırılarını artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kars Sarıkamış Kayak Merkezi İranlı Turistleri Ağırlıyor
    11:54 Kars Sarıkamış Kayak Merkezi İranlı Turistleri Ağırlıyor

    Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi, şu sıralar Nevruz Bayramı tatili yapan İranlı turistleri ağırlıyor. Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kayakseverleri cezbeden 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinde kayak sezonu martın son günlerinde de devam ediyor. Kar kalınlığının bir buçuk metreyi aştığı kayak merkezi, şu sıralar nevruz tatilinde olan İranlı kayakseverlere ev sahipliği yapıyor. İran'dan otobüslerle ilçeye gelen kayakseverler, sarıçam ormanları arasında uzun pistlerde kayak yaptı. Son günlerde yoğun kar alan kayak merkezinde sezonun nisan ortalarına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

  • Malatya'da Mobil Göç Noktası aracında 151 düzensiz göçmen tespit edildi
    11:54 Malatya'da Mobil Göç Noktası aracında 151 düzensiz göçmen tespit edildi

    Malatya'da faaliyet gösteren Mobil Göç Noktası aracında aralık ayından bu yana 9 bin 571 yabancı uyruklu sorgulandı ve 151 düzensiz göçmen tespit edildi. Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırarak kontrollerin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Ülke genelinde 167 araç bulunurken, Malatya'da da hizmet veren araçta parmak izi sorgulaması yapılıyor ve yasal olmayan durumu tespit edilen yabancılar geri gönderme merkezlerine gönderiliyor.

  • Gercüş'te doğalgaz temel atma töreni gerçekleştirildi
    11:54 Gercüş'te doğalgaz temel atma töreni gerçekleştirildi

    Batman'ın Gercüş ilçesinde doğalgaz temel atma töreni gerçekleştirildi. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, doğalgazın Gercüş'e önemli bir değer katacağını ve vatandaşların hayat standartlarını yükselteceğini söyledi. Doğalgazın çevre için önemli bir yatırım olduğunu belirten Nasıroğlu, ağaç kesme ihtiyacının ortadan kalkacağını ve çevrenin daha yeşil alanlara sahip olacağını dile getirdi. Vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

  • Kuraş, Türkiye'de yaygınlaşmaya devam ediyor
    11:53 Kuraş, Türkiye'de yaygınlaşmaya devam ediyor

    Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Muammer Maden, kuraşın tanıtılması ve yaygınlaşması için çalıştıklarını belirtti. Kuraşın Türk ata sporlarından biri olduğunu vurgulayan Maden, Türkiye'de kuraşın 30 yıldır tanındığını ve ilginin arttığını söyledi. Maden, Nisanda Gençler Türkiye Şampiyonası ve mayısta Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenleyeceklerini ve dereceye giren sporcuların Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin kuraşta söz sahibi bir ülke olmayı hedeflediğini ve Dünya Kuraş Şampiyonası'nın ülkede düzenlenmesi için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

  • Sivas Uzuntepe İlk-Ortaokulu Okullar Arası Bilek Güreşi Müsabakalarında 47 Madalya Kazandı
    11:53 Sivas Uzuntepe İlk-Ortaokulu Okullar Arası Bilek Güreşi Müsabakalarında 47 Madalya Kazandı

    Sivas Uzuntepe İlk-Ortaokulu, kısıtlı imkanlarla hazırlanarak katıldığı Okullar Arası Bilek Güreşi Müsabakaları'nda toplamda 47 madalya kazanarak dikkat çekti. Okul müdürü ve beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerin performansından gurur duyduklarını belirtti ve gelecek yıllarda daha büyük başarılar hedeflediklerini söyledi.

  • Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars'ta seçim çalışmalarını sürdürüyor
    11:53 Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars'ta seçim çalışmalarını sürdürüyor

    Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, seçim çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşlar, Senger'e destek sözü verdi.

  • İçişleri Bakanı: DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 147 şüpheli yakalandı
    11:52 İçişleri Bakanı: DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 147 şüpheli yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-17' operasyonlarında 147 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 1329 operasyon düzenlendiğini ve toplamda 2 bin 919 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yakalanan şüphelilerin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıklarının tespit edildiği ifade edildi. Operasyonlar sonucunda döviz, örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.

  • Elon Musk'ın Starlink uyduları Erciş semalarında göründü
    11:52 Elon Musk'ın Starlink uyduları Erciş semalarında göründü

    SpaceX tarafından geçen hafta uzaya gönderilen Starlink uyduları Van'ın Erciş ilçesi semalarından geçerken görüntülendi. Tek sıra halinde ilerleyen ışık noktaları Van'ın Erciş ilçesindeki vatandaşların heyecanlanmasına neden oldu. Vatandaşlar, 5 dakika boyunca gökyüzünde görünen Starlink uydularını cep telefonlarına kaydederek o anları ölümsüzleştirdi.

  • Gaziantep Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak, rezerv alanında yapılan çalışmaları inceledi
    11:52 Gaziantep Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak, rezerv alanında yapılan çalışmaları inceledi

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından Kaymakam İsmail Alsancak, rezerv alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Alsancak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek ve AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun ile birlikte ilçe merkezinde bulunan rezerv alanında yapılacak projeler hakkında bilgi aldı.

  • Suruç Belediyesi, 128 çölyak hastasına glütensiz gıda paketi dağıttı
    11:51 Suruç Belediyesi, 128 çölyak hastasına glütensiz gıda paketi dağıttı

    Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suruç Belediyesi tarafından ramazan ayı için özel hazırlanan glütensiz gıda paketleri 128 çölyak hastasına ulaştırıldı. Gıda paketini teslim alan vatandaşlar, destekleri için Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş'e teşekkür etti. Çölyak hastaları, glütensiz gıdalara ulaşma konusunda sıkıntılar yaşadıklarını ve bu desteklerin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirtti.


10:47 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması
10:06 Fatih Terim’in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor
10:04 Amerika’da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü Amerika'da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü
09:40 İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı DEAŞ’tan Putin’e “Yeni bir katliama hazır ol“ mesajı İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e "Yeni bir katliama hazır ol" mesajı
09:02 Yargıtay’da seçim bugün 5’nci tur oylamasıyla devam edecek Başkanlık için 3 isim yarışıyor Yargıtay'da seçim bugün 5'nci tur oylamasıyla devam edecek! Başkanlık için 3 isim yarışıyor
11:32 CHP’de “para sayma“ soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'de "para sayma" soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı
11:27 Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı
11:26 İstanbul’da skandal görüntüler Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi İstanbul'da skandal görüntüler! Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi
10:34 Vietnam’da bir adamın karnından 30 santimetre canlı yılan balığı çıkarıldı Vietnam'da bir adamın karnından 30 santimetre canlı yılan balığı çıkarıldı
09:59 Belçika’da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı Belçika'da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı
09:49 Abdülkadir bitigen, Galatasaray’a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti Abdülkadir bitigen, Galatasaray'a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti
09:41 MHP’li milletvekilinden emeklilere ek iş önerisi MHP'li milletvekilinden emeklilere ek iş önerisi
08:05 Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı
07:59 Karabük’te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti Karabük'te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 11:55:40. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail ordusu Gazze'deki hastanelere saldırılarını artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement