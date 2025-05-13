İsrail, Gazze'deki Hastaneye Saldırdı

- İsrail, Gazze'deki Avrupa Hastanesi'ne saldırı düzenledi

GAZZE - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Avrupa Hastanesi'ne saldırı düzenledi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde bir hastaneye daha saldırı düzenledi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Avrupa Hastanesi'ni hedef aldı. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor.