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İsrail, Gazze'deki hava saldırısında 7 yardım çalışanının ölümünden sorumlu olduğunu kabul etti - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki hava saldırısında 7 yardım çalışanının ölümünden sorumlu olduğunu kabul etti

İsrail, gece vakti düzenlediği hava saldırısında uluslararası gıda yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) bünyesindeki 7 çalışanın ölümünden sorumlu olduğunu açıkladı. Öldürülen kişiler Filistin, Avustralya, Polonya, İngiltere ve ABD vatandaşlarından oluşuyordu. WCK, İsrail'e Gazze'de ayrım gözetmeyen bu katliamı durdurma çağrısı yaptı.

02.04.2024 18:06
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DEYR EL-BELAH, 2 Nisan (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde İsrail saldırılarında hasar gören bir aracı kontrol eden Filistinliler, 2 Nisan 2024.

İsrail, Salı günü yaptığı açıklamada, gece vakti Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında uluslararası gıda yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) bünyesindeki 7 çalışanın öldürülmesinin sorumluluğunu üstlenerek "samimi üzüntüsünü" dile getirdi.

ABD merkezli yardım kuruluşu WCK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, öldürülen 7 kişi Filistin, Avustralya, Polonya, İngiltere ve ABD vatandaşlarından oluşuyordu. Bu kişilerin İsrail ordusu tarafından "hedefli bir saldırıda" öldürüldüklerini belirten açıklamada, İsrail'e Gazze'de "ayrım gözetmeyen bu katliamı" durdurma çağrısı yapıldı. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki hava saldırısında 7 yardım çalışanının ölümünden sorumlu olduğunu kabul etti - Son Dakika

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