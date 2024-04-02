İsrail, Gazze'deki hava saldırısında 7 yardım çalışanının ölümünden sorumlu olduğunu kabul etti

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DEYR EL-BELAH, 2 Nisan (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde İsrail saldırılarında hasar gören bir aracı kontrol eden Filistinliler, 2 Nisan 2024.

İsrail, Salı günü yaptığı açıklamada, gece vakti Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında uluslararası gıda yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) bünyesindeki 7 çalışanın öldürülmesinin sorumluluğunu üstlenerek "samimi üzüntüsünü" dile getirdi.

ABD merkezli yardım kuruluşu WCK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, öldürülen 7 kişi Filistin, Avustralya, Polonya, İngiltere ve ABD vatandaşlarından oluşuyordu. Bu kişilerin İsrail ordusu tarafından "hedefli bir saldırıda" öldürüldüklerini belirten açıklamada, İsrail'e Gazze'de "ayrım gözetmeyen bu katliamı" durdurma çağrısı yapıldı. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)