İsrail, Gazze'deki kara saldırılarını genişletti - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki kara saldırılarını genişletti

İsrail, Gazze\'deki kara saldırılarını genişletti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Philadelphia Koridoru'nda Refah kentinin batısında kara saldırılarını genişletiyor. İsrail askerleri, yoğun hava ve kara bombardımanıyla Philadelphia Koridoru'nda ilerleyerek Refah kentinin orta kesimlerine ulaştı. İsrail ordusu, Refah'tan son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı. Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda binlerce kişi öldü, hastane ve eğitim kurumları da hedef alındı.

22.05.2024 10:41
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Philadelphia Koridoru'nda (Gazze ile Mısır arasındaki sınır) Refah kentinin batısında kara saldırılarını genişletti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, yoğun hava ve kara bombardımanıyla Philadelphia Koridoru'nda kara saldırılarının çapını genişletmeye devam ediyor.

Refah kentinin orta kesimlerine kadar ilerleyen İsrail askerleri, böylece Philadelphia Koridoru'nun ortasına da ulaşmış oldu.

İsrail askeri araçlarının Philadelphia Koridoru'nda Refah kentinin Mısır sınırına paralel olan mahallelerinde ilerlediği aktarıldı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM), 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hedefindeki Refah'tan son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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