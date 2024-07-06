İsrail, Gazze'deki mülteci kamplarını bombaladı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki mülteci kamplarını bombaladı

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana En-Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin kaldığı 17 okul ve sığınma merkezini bombaladığı bildirildi. İsrail güçlerinin, Gazze'nin orta kesimlerinde çeyrek milyon insanın sığındığı Nusayrat kampında bugün gerçekleştirdiği 43. katliamında 16 kişinin öldüğü hatırlatıldı. İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Nusayrat kampında yerinden edilenlerin kaldığı 17 okul ve sığınma merkezini bombaladığı belirtilen açıklamada, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde sadece 2 hastanenin olduğu ve bunların kalabalık nedeniyle sağlık hizmeti sunamadığı ifade edildi. Deyr el-Belah kentinde ve Nusayrat kampında İsrail'in soykırımları nedeniyle insani yardım ve sağlık çalışmalarında büyük zorluklar yaşandığına işaret edilen açıklamada, İsrail ve ABD yönetiminin, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik işlenen katliam ve soykırımdan sorumlu olduğu kaydedildi. Açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlar, Gazze'deki soykırımın ve akan kanın durması için İsrail'e baskı yapmaya çağrıldı. İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının bugün Nusayrat kampında yerinden edilmiş sivillerin sığındığı El-Cauni okuluna düzenlediği saldırı sonucu, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 16 Filistinli hayatını kaybetmişti.

06.07.2024 22:02
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İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana En-Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin kaldığı 17 okul ve sığınma merkezini bombaladığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'nin orta kesimlerinde çeyrek milyon insanın sığındığı Nusayrat kampında bugün gerçekleştirdiği 43. katliamında 16 kişinin öldüğü hatırlatıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Nusayrat kampında yerinden edilenlerin kaldığı 17 okul ve sığınma merkezini bombaladığı belirtilen açıklamada, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde sadece 2 hastanenin olduğu ve bunların kalabalık nedeniyle sağlık hizmeti sunamadığı ifade edildi.

Deyr el-Belah kentinde ve Nusayrat kampında İsrail'in soykırımları nedeniyle insani yardım ve sağlık çalışmalarında büyük zorluklar yaşandığına işaret edilen açıklamada, İsrail ve ABD yönetiminin, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik işlenen katliam ve soykırımdan sorumlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlar, Gazze'deki soykırımın ve akan kanın durması için İsrail'e baskı yapmaya çağrıldı.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının bugün Nusayrat kampında yerinden edilmiş sivillerin sığındığı El-Cauni okuluna düzenlediği saldırı sonucu, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 16 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Çocuk, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'deki mülteci kamplarını bombaladı - Son Dakika

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