İsrail, Gazze'deki UNRWA Binalarını Bombaladı - Son Dakika
İsrail, Gazze'deki UNRWA Binalarını Bombaladı

15.09.2025 00:50
İsrail ordusu, son 4 günde Gazze'de UNRWA'ya ait 10 binayı bombardımana tuttu, Filistinliler zor durumda.

İsrail ordusunun son 4 günde Gazze kentinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı 10 binayı bombaladığı belirtildi.

UNRWA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, ajansın Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin açıklamalarına yer verildi.

Açıklamada, Gazze kentinde ve kuzeyinde güvenli bir yer kalmadığı, hava saldırılarının Filistinlileri meçhule doğru göç etmeye zorladığı kaydedildi.

UNRWA'nın Gazze Vadisi'nin kuzeyindeki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda verdiği sağlık hizmetini saldırılar nedeniyle durdurmak zorunda kaldığı vurgulanan açıklamada, hayati önem taşıyan su ve sanitasyon hizmetlerinin ise yarı kapasiteyle verebildiği belirtildi.

Açıklamada, son 4 gün içinde Gazze kentinde 10 UNRWA binasının hedef alındığı, bunlar arasında binlerce yerinden edilmiş kişiye barınak olarak hizmet veren 7 okul ve 2 kliniğin bulunduğu bildirildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. İsrail ordusu da 11 Ağustos'ta Zeytun Mahallesi'nden kente saldırılarını başlatmıştı.

İsrail ordusu, kentte yaşayan yaklaşık 1 milyon Filistinliyi güneye sürmek için 5 Eylül'den itibaren de çok katlı binaları hedef almaya başlamıştı.

Kaynak: AA

