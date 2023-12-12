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İsrail, Gazze'deki yaralıların yurt dışına çıkışını geciktiriyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze'deki yaralıların yurt dışına çıkışını geciktiriyor

İsrail'deki İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü, Gazze'deki yaralıların tedavi amacıyla yurt dışına çıkışını geciktiren İsrail'i kınadı. Raporda, yaralı ve hastaların yalnızca yüzde 1'inin yurt dışına çıkabildiği ve bu durumun hayat kaybına neden olduğu belirtildi.

İsrail, Gazze\'deki yaralıların yurt dışına çıkışını geciktiriyor
12.12.2023 - 18:05,
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İsrail'deki İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü, Gazze'deki yaralıların tedavi amacıyla yurt dışına çıkışını geciktiren İsrail'i kınadı.

İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü, Gazze'deki yaralılar ve tedavilerine ilişkin uygulamalara dair bir rapor yayınladı.

Gazze'deki yaralı ve hastaların yalnızca yüzde 1'inin tedavi amacıyla yurt dışına çıkabildiği kaydedilen raporda, bu durumun hasta ve yaralıların hayatını kaybetmesine neden olduğuna dikkat çekildi.

Yaralılardan 400 kadar kişi ile kanser, böbrek ve diğer kronik rahatsızlığı olan 500 hastanın da Türkiye, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne nakledildiğine işaret edilen raporda, İsrail'in bu konudaki uzatma ve gecikmeler sebebiyle uygulamaları kınandı.

"Şu ana dek 49 binden fazla yaralıdan yaklaşık 430'u Refah Sınır Kapısı yoluyla Mısır'a geçebildi." denilen raporda, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 35 tıp merkezinden 26'sı hizmet dışı kalırken, hastanelerdeki 3 bin 500 yatak sayısının 1400'e düştüğü bilgisi verildi.

Raporda, gecikmeye ilişkin verilen bilgilerde şunlar yer aldı:

"Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemi yetkilileri aracılığıyla edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun kendisine her gün gönderilen dışarıda tedavi olması gereken hastalara ilişkin listelere yanıt vermekte geciktiği ve ertelediği görülüyor. Listelere cevap verme süresinde 1 ile 3 gün arasında gecikme yaşanıyor. Bazı hastalar, daha fazla dayanma gücü olmadığından Mısır'a geçiş için beklediği sırada hayatını yitiriyor."

"Tedavi için yurt dışı izni bekleyen 1000 böbrek hastası, 2 bin kanser hastası ve 130 kuvözde tutulan bebek" olduğuna dikkat çekilen raporda, hastaları karşılamaya hazır ülkelerin olduğu ve yaralıların tedavi amaçlı çıkarılması taleplerine ivedilikle cevap verilmesi istendi.

İsrail hükümetinin hukuk müsteşarlığı ve orduya çağrıda bulunan İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü, Gazze'de sağlık sistemi üstündeki yükün hafifletilmesi ve canların kurtarılması hedefiyle yüksek miktarlarda yaralı ve hastanın tedavi için yurt dışına çıkarılmasına izin verilmesini talep etti.

Kaynak: AA
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