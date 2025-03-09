İsrail, Gazze İçin Doha'ya Heyet Gönderiyor

KUDÜS, 9 Mart (Xinhua) -- İsrail, Gazze'de ateşkesin yenilenmesi ve Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereleri ilerletmek amacıyla pazartesi günü Katar'ın başkenti Doha'ya heyet gönderecek.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden cumartesi günü yapılan açıklamada arabulucu ülkelerin yaptığı ve ABD tarafından da desteklenen davetin İsrail tarafından kabul edildiği belirtildi.

Hamas aynı gün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerde olumlu gelişmeler olduğunu kaydetmişti.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, "Mısırlı ve Katarlı arabulucuların ateşkes anlaşmasının uygulanmasını tamamlamaya ve ikinci aşamaya yönelik müzakereleri başlatmaya dair çabaları devam ediyor ve bu yönde olumlu işaretler var" dedi.

Sözcü, Filistin halkının taleplerini karşılayacak şekilde söz konusu müzakerelere katılmaya hazır olduklarını vurguladı.