İsrail Gazze İşgali Risksiz Uyarılar

19.08.2025 23:53
İsrail güvenlik birimleri, Gazze işgali planları hakkında Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na uyarıda bulundu.

TEL İsrail güvenlik birimlerinin, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e Gazze'yi işgal etmenin riskleri konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Savunma Bakanı Katz'ın başkent Tel Aviv'de Genelkurmay Başkanı Zamir'le toplantı yaptığı belirtildi.

Haberde, Katz ve Zamir'in Gazze kentini işgal etme planını onaylamak için bir araya geldiği aktarıldı.

Kanal 12 televizyonu haberinde de Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Zamir ve askeri yetkililerle geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirdiğine işaret edildi.

İsrail güvenlik birimlerinin Katz ve Zamir'le olan toplantıda "Gazze'de askeri operasyonları ilerletmenin riskleri hakkında uyarıda bulunduğu" vurgulanan haberde, güvenlik birimlerinin uyarıları kapsamında "Gazze'de Hamas'ı yenme imkanının kesin olmadığını dillendirdiği" ifade edildi.

Kanal 12 televizyonu haberinde, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik birimleri, Gazze'yi işgal etmenin büyük riskleri konusunda uyarılarda bulundu. Gazze'de gelişmelerin ne yönde ilerleyeceği net değil ve Hamas'ı yenme imkanı da kesin değildir. Ayrıca bu adımla kapsamlı bir anlaşmanın olacağı da kesin değil."

İsrail'in Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
