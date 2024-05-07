İsrail ordusu, Refah bölgesine kara saldırısı başlattı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Refah bölgesine kara saldırısı başlattı

İsrail ordusu, Refah bölgesine kara saldırısı başlattı

İsrail ordusu, Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurdu. Saldırıda 20 Filistinli öldürüldü. Hamas ateşkes önerisine onay vermesine rağmen İsrail saldırılarına devam etti.

07.05.2024 09:29
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İsrail ordusu, Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, 162'nci Tümen ve 401'inci Zırhlı Tugay'ın Refah'ın doğusundaki ordu birliklerine destek verdiği saldırılarda, Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda kontrolün ele geçirildiği belirtildi.

Mısır'a yaklaşık 3,5 km uzaklıktaki kapının Filistin tarafında tam kontrolün sağlandığı belirtilen açıklamada, saldırıda 20 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yakın bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılmış, Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere top atışları yaptığı kaydedilmişti.

Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa TV, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yoğun atışlar yaptığını belirtmişti.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgelere saldırılar düzenlediğini ifade etmişti.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.

İsrail ordusunun yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

Gazze'nin Refah Sınır Kapısı, insani yardımların girişinde ana geçiş noktası ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası niteliği taşıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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