 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, Gazze'nin silahsızlandırılması ve güvenli bölge kurulması talebinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, Gazze'nin silahsızlandırılması ve güvenli bölge kurulması talebinde bulundu

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, Gazze'nin silahsızlandırılması ve İsrail'in güneyinde paralel geçici bir güvenli bölge kurulması gerektiğini savundu. Gendelman, Mısır ile Gazze Şeridi sınırında silah kaçakçılığını önlemek için bir teftiş mekanizması oluşturulacağını belirtti.

İsrail, Gazze\'nin silahsızlandırılması ve güvenli bölge kurulması talebinde bulundu
26.12.2023 - 20:53,
Abone Ol

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, " Gazze'nin silahsızlandırılması ve İsrail'in güneyinde paralel geçici bir güvenli bölge kurulması" gerektiğini savundu.

Gendelman, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Mısır ile Gazze Şeridi sınırında "silah kaçakçılığın önlenmesi amacıyla bir teftiş mekanizmasının" oluşturulacağını belirtti.

Gazze'nin silahsızlandırılması ve İsrail'in güneyinde Gazze'ye paralel geçici bir güvenli bölge kurulması gerektiğini ifade eden Gendelman, Ramallah'taki Filistin Yönetimi'nden Gazze'yi silahsızlandırmasını beklemenin hayalperestlik olacağını dile getirdi.

"Filistin Yönetimi'nin Batı Şeria'da İsrail'e karşı terörizmi desteklediğini ve Filistinli çocukları İsrail'i yok etme ideolojisiyle yetiştirdiklerini" iddia eden Gendelman, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonrası döneme ilişkin, "Öngörülebilir gelecekte İsrail'in Gazze Şeridi'nde güvenlik sorumluluğunu elinde tutacağını, Filistin toplumunun teröristleri değil terörle mücadeleyi desteklemesini istediklerini, bunun için de cesur ve ahlaklı bir Filistin liderliğinin oluşması gerektiği" görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Başbakanlık, İsrail, Mısır, Gazze, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'nin silahsızlandırılması ve güvenli bölge kurulması talebinde bulundu - Son Dakika


21:03
İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51
Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
18:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı' eğitimlerine başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55
Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti

Son Dakika
21:03 İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51 Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
18:29 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25 Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 21:58:31. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'nin silahsızlandırılması ve güvenli bölge kurulması talebinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement