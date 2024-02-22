İsrail, Gazze saldırılarıyla izole bir ülke haline geldi

İsrail Dış Turizm Tur Operatörleri Birliği Başkanı Yossi Fattal, Gazze Şeridi'ne saldırıların başlamasının ardından çok sayıda hava yolu şirketinin İsrail'e uçmak istemediğini ve İsrail'in Kuzey Kore gibi kapalı bir ülke haline geldiğini söyledi.
İsrail'in Maariv gazetesine açıklamalarda bulunan Fattal, Gazze'ye saldırıların başlamasından önce İsrail'de 250 hava yolunun faaliyet gösterdiğini ancak bu sayının 45'e düştüğünü belirtti.
İsrail'in dış turizm alanında çalışan seyahat acentelerini bir araya getiren ve bu sektörü temsil eden Dış Turizm Tur Operatörleri Birliği Başkanı Fattal, "İsrail, dünyadan tamamen izole olmuş durumda. Halihazırda İsrail'deki uçuşların yüzde 80'i, (İsrail'e ait) El Al Hava Yollarına ait uçaklarla gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.
"Kuzey Kore gibi dünyanın en izole ülkelerinden biri haline geldik"
Fattal, "Havacılık açısından Kuzey Kore gibi dünyanın en izole ülkelerinden biri haline geldik." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'in izole bir ülke haline gelmesine ilişkin Fattal, bu durumun "büyük ölçüde Hamas'ın İsrail'e karşı kazandığı talihsiz bir zafer" olduğunu söyledi.
Fattal, Gazze'deki savaşın İsrail'in stratejik imajına zarar verdiğinin altını çizerek "İsrail, savaşa rağmen turistlerin buraya gelmesini kolaylaştıracak ve teşvik edecek bir yol bulmalıydı." değerlendirmesini yaptı.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarından etkilenen komşu ülkelerden örnek veren Fattal, "Ürdün ve Mısır, turist getiren hava yolu şirketlerine finansal destek sağlıyor. Bugün İsrail, yabancı hava yolu şirketlerinin sigortalarını finanse etmiyor, sadece İsrailli şirketlerin sigortasını finanse ediyor." dedi.
"İsrail'de turizm sektörünün toparlanması iki veya 3 yıl alacak"
Fattal, İsrail'e seyahat etmek için gerekli sigorta miktarının son derece yüksek olduğuna vurgu yaparak şöyle devam etti:
"Savaşın temel aşamasının sona ereceği günden itibaren, ülkenin eski imajını geri kazanması ve hava yolu şirketlerini geri getirmek en az 6 ay sürecek."
Ülkedeki turizm sektörünün geleceğine ilişkin Fattal, "İsrail'de turizm sektörünün toparlanması iki veya 3 yıl alacak." diye konuştu.
Fattal, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının etkilerine işaret ederek bu yılın tamamında turistik seferlerde geniş çaplı bir iptalin söz konusu olduğunu aktardı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını başlatmasının ardından ülkeye gelen turist sayısında ciddi düşüş yaşanıyor.
İsrail'de yayın yapan Calcalist internet sitesinin geçen ay yayınladığı rapora göre, Gazze'ye saldırıların başlamasından sonraki 3 aylık dönemde İsrail'e 900 bin turistin gelmesi beklenirken bu sayı, 190 bin olarak kayda geçmişti.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 313 Filistinli öldürüldü, 69 bin 333 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.
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