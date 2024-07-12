İsrail, Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki askerlerini çekmek için Kahire ile görüşmeler yapıldığı yönündeki haberi yalanladı - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki askerlerini çekmek için Kahire ile görüşmeler yapıldığı yönündeki haberi yalanladı

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, İsrail askerlerinin Gazze'nin Mısır sınırından çekilmesi için yapılan görüşmelerin asılsız olduğunu açıkladı. Başbakan Netanyahu'nun Gazze'nin Mısır sınırındaki işgali sürdüreceği belirtildi.

12.07.2024 14:53
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İsrail, Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki askerlerini çekmek için Kahire ile görüşmeler yapıldığı yönündeki haberi yalanlarken, bölgede işgalin süreceğini bildirdi.

Başbakanlık Basın Ofisi, uluslararası bir ajansta yer alan ve İsrail askerlerinin Gazze'nin Mısır sınırından çekilmesi için Tel Aviv ile Kahire yönetimi arasında görüşmeler yapıldığı yönündeki habere ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu haberin "asılsız olduğu" savunulan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Philadelphia Koridoru" olarak bilinen Gazze'nin Mısır sınırındaki İsrail işgalini sürdürmekte "ısrarcı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun esir takası ve ateşkes müzakerelerine katılan İsrail heyetine de "Philadelphia Koridoru"ndaki işgalden vazgeçilmeyeceğinin taraflara iletilmesi talimatı verdiği kaydedildi.

Netanyahu'nun "Philadelphia Koridoru"ndaki işgalden vazgeçmeyeceklerini bu hafta ABD'li yetkililere de "açıkça" dile getirdiği aktarıldı.

İsrail Başbakanı, dün İsrail ordusundaki öğrencilerin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada da "Philadelphia Koridoru" ve Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı Refah'taki işgale devam edeceklerini söylemişti.

Reuters'ta bugün yer alan haberde, İsrailli ve Mısırlı müzakere heyetlerinin, Gazze ile Mısır arasındaki sınır boyunca, ateşkes kabul edilmesi halinde İsrail'in askerlerini "Philadelphia Koridoru"ndan çekmesine olanak tanıyabilecek bir elektronik gözetleme sistemi üzerinde görüşmelerde bulunduğunu yazmıştı.

İsrail güçleri, Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah'ı 7 Mayıs'ta işgal etmişti. Refah'a kara saldırısı başlatan ve bölgede işgalini genişleten İsrail ordusu, halihazırda "Philadelphia Koridoru"nu tamamen ele geçirmiş durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki askerlerini çekmek için Kahire ile görüşmeler yapıldığı yönündeki haberi yalanladı - Son Dakika

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