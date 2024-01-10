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İsrail, Gazze Şeridi'nde bir ambulansı vurdu: 4 sağlık çalışanı öldü - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'nde bir ambulansı vurdu: 4 sağlık çalışanı öldü

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir ambulansı vurduğu ve saldırıda 4 sağlık çalışanının öldürüldüğü bildirildi. Filistin Kızılayı, Deyr Belah'da meydana gelen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda birçok hastane hizmet veremez hale gelmiştir.

İsrail, Gazze Şeridi\'nde bir ambulansı vurdu: 4 sağlık çalışanı öldü
10.01.2024 - 19:55,  Güncelleme: 19:56
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İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir ambulansı vurduğu ve saldırıda 4 sağlık çalışanının öldürüldüğü bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Deyr Belah'da bir ambulansı vurduğu belirtildi.

Selahaddin Caddesi'nde meydana gelen saldırıda, Filistin Kızılayı çalışanlarından 4 kişinin hayatını kaydettiği ifade edildi.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenleyen İsrail, sık sık hastaneleri, sağlık kuruluşlarını ve sağlık çalışanlarını hedef alıyor.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 326 sağlık çalışanı ve 45 sivil savunma personeli öldürüldü.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde bulunan 36 hastanenin büyük kısmının hizmet veremediği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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