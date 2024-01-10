İsrail, Gazze Şeridi\'nde bir ambulansı vurdu: 4 sağlık çalışanı öldü

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir ambulansı vurduğu ve saldırıda 4 sağlık çalışanının öldürüldüğü bildirildi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Deyr Belah'da bir ambulansı vurduğu belirtildi.
Selahaddin Caddesi'nde meydana gelen saldırıda, Filistin Kızılayı çalışanlarından 4 kişinin hayatını kaydettiği ifade edildi.
Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenleyen İsrail, sık sık hastaneleri, sağlık kuruluşlarını ve sağlık çalışanlarını hedef alıyor.
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 326 sağlık çalışanı ve 45 sivil savunma personeli öldürüldü.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde bulunan 36 hastanenin büyük kısmının hizmet veremediği belirtiliyor.
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