İsrail, Gazze Şeridi'nde bir evi bombalayarak 4 Filistinliyi öldürdü

Güncel

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir evi topçu atışlarıyla bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail, El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki evi topçu saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Avde Hastanesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 4 Filistinlinin naaşının getirildiği bildirildi.