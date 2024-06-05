İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları genişletiyor - Son Dakika
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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları genişletiyor

İsrail, Gazze Şeridi\'ndeki saldırıları genişletiyor

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile orta ve güney bölgelerinde kara saldırlarını genişletiyor. İsrail ordusu, şiddetli topçu atışları eşliğinde Refah kenti ve çevresine yönelirken, Gazze'nin diğer bölgelerinde de çatışmalar yaşanıyor. İsrail'in saldırıları sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. BM'nin tedbir kararlarına rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

05.06.2024 12:05
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İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile orta ve güney bölgelerinde kara saldırlarını genişletiyor.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusuna ait araçlar, şiddetli topçu atışları eşliğinde, Refah kentinin "el-Kerac eş-Şarki" bölgesinin yanı sıra kent merkezindeki El-Avde Camisi ve Şabura Mülteci Kampı çevresine doğru yöneldi.

İsrail ordusu, Yusuf en-Neccar Hastanesinin kuzeyinde, Refa Sınır Kapısı çevresinde ve kentin doğusundaki Es-Selam ile et-Tennur mahallelerinde konuşlanmayı sürdürüyor.

Refah'ın Tel Zurub Mahallesi ile Tel es-Sultan Polis Karakolu çevresinde yoğunlaşan İsrail ordusuna ait araçlar, ayrıca Refah'ın batısında ez-Zer ve el- Kudüs caddeleri ile Zurub Kavşağı çevresine doğru yöneliyor.

Şabura kampı çevresi, Kaşta Mahallesi, el-Avde Kavşağı, Kudüs Caddesi ve Tel es-Sultan Polis Karakolu çevresinde de patlama sesleri eşliğinde çatışmalar yaşanıyor.

Han Yunuus

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta ise İsrail ordusu, yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Karar bölgesine girdi.

İsrail ordusu, Karara bölgesini topçu atışlarıyla hedef alırken, Han Yunus'un doğusundaki Ez-Zinne ve Abasan bölgelerine de aralıklı saldırılar düzenledi.

Gazze'nin orta kesimleri

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde İsrail ordusu, Bureyc ve Megazi mülteci kamplarının doğusuna sınırlı bir şekilde yöneldi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine yönelik şiddetli bombardımanlarında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık alanından kaynaklardan alınan bilgiye göre, Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun "Derviş" ailesine ait evi hedef alması sonucu 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçu birliklerinin Deyr el-Belah'ın doğusundaki Ebu el-Icin bölgesinde evleri hedef alması sonucu hayatını kaybeden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Filistinlinin cesedine ulaşıldı.

Gazze kentinde de İsrail ordusuna ait araçlar, 8. Cadde, Üniversite Fakültesi çevresi ve kentin güneyindeki es-Sabra Mahallesi çevresinden çekildi.

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun, Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Heva bölgesinden çekilmesinin ardından yaklaşık 14 Filistinlinin cesedine ulaşıldığını aktardı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 550 Filistinli öldürüldü, 82 bin 959 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Refah, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları genişletiyor - Son Dakika

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