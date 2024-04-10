İsrail, Gazze Şeridi'ne onlarca hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırarak zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine onlarca hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Ordunun açıklamasında, "Son 24 saatte savaş uçakları ve hava kuvvetleri Gazze'nin çeşitli bölgelerinde onlarca hedefe saldırı düzenledi." denildi.
Açıklamada, saldırıların, "askeri alanlar, roketatarlar ve tünel açıklıklarını" kapsadığı öne sürüldü.
Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde Filistinli direnişçilerle yüz yüze çatışmaların yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, Cibaliya bölgesinden Gazze çevresindeki İsrail yerleşim birimlerine bir roket atıldığı ve Şucaiye'de de İsrail askerlerine toplu saldırı düzenlendiği kaydedildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 560 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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