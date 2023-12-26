İsrail, ateşkes çağrılarına rağmen Gazze\'ye saldırılarını sürdürüyor

NAHAL Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına ve bölgede derinleşen insani krize rağmen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor.

ABD ve diğer bazı Batılı ülkelerin desteğini arkasına alan İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 20 bin 915 Filistinli öldürüldü.

AA ekibi, Gazze Şeridi sınırındaki İsrail ordusunun askeri hareketliliğini ve yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nden yükselen dumanları görüntüledi.

Sınırın bazı noktalarında tırlara yüklenmiş tankların taşındığı, üzerinde askerlerin bulunduğu onlarca cipin de hareket halinde olduğu dikkati çekti.

Gazze Şeridi'ne atılan obüs mermilerinin sesleri neredeyse aralıksız olarak duyulurken, Şucaiyye ve Cibaliye mahallerinden yükselen dumanlar kameraya yansıdı.