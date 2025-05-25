İsrail Gazze'ye Asker Sevk Etti - Son Dakika
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İsrail Gazze'ye Asker Sevk Etti

İsrail Gazze\'ye Asker Sevk Etti
25.05.2025 15:51
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İsrail ordusu, Gazze'nin kontrolünü artırmak için tüm piyade ve tank tugaylarını bölgeye gönderdi.

İsrail basını ordunun tüm piyade ve tank tugaylarını Gazze Şeridi'ne sevk ettiğini duyurdu. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin yüzde 77'sini kontrol ediyor.İsrail ordusu elindeki tüm düzenli piyade ve tank tugaylarını Gazze Şeridi'ne sevk etti. Times of Israel haber sitesi Gazze'de saldırılarını artıran İsrail'in yeni sevkıyatlarla operasyonlarını daha da yoğunlaştıracağını aktardı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu geçen hafta yayınladığı video mesajda Gazze Şeridi'nin tamamında "kontrolü ele geçireceklerini" ifade etmişti. Hamas yönetimindeki Gazze Basın Ofisi, halihazırda Gazze'nin yüzde 77'sinin İsrail ordusunun kontrolü altında olduğunu duyurdu.

Reuters haber ajansı da, Hamas kontrolündeki Gazze sağlık otoritesine dayandırdığı haberinde, İsrail'in Pazar günkü saldırılarında aralarında bir gazeteci ve üst düzey bir ilk yardım görevlisinin de bulunduğu en az 23 Filistinlinin öldüğünü aktardı. İsrail ordusunun, söz konusu saldırılarında, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus, kuzeyindeki Cibaliya ve orta kesimindeki Nuseyrat'ı hedef aldığı bildiriliyor. Gazeteci Hasan Macdi Ebu Varda ve bazı aile üyelerinin Cibaliya'daki evlerine düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybettiği açıklandı.

"Savaşta 220 Filistinli gazeteci öldürüldü"

Hamas yönetimindeki Gazze Basın Ofisi, Ebu Varda'nın ölümüyle birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürülen Filistinli gazeteci sayısının 220'ye yükseldiğini açıkladı. Nuseyrat'a düzenlenen bir diğer hava saldırısında ise Gazze'nin ilk yardım servisi yöneticilerinden Eşref Ebu Nar ve eşinin öldüğü belirtildi.

Hamas ve İslami Cihad'dan ise bombalar ve tanksavarlarla Gazze içinde çeşitli noktalarda İsrail askerlerinin hedef alındığı açıklaması geldi. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre çatışmalarda şu ana kadar 53 bin 900'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

dpa,Reuters/ MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel İsrail Gazze'ye Asker Sevk Etti - Son Dakika

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