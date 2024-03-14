İsrail, Gazze'ye gerekli yardımın sadece üçte birine izin veriyor

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İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki saldırıları sürerken, mart ayında insani yardım için gerekli günde en az 500 tırdan sadece ortalama 165'ine izin verdiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu ve yardımların girişine izin vermeyerek kıtlığa sürüklediği Gazze'de 2,3 milyon Filistinli açlıkla mücadele ediyor.

Yerlerinden edilen ve yiyecek bir lokma ekmeğe bile muhtaç hale getirilen Gazzeliler, İsrail'in devam eden saldırıları ve yardım girişlerine izin vermemesi nedeniyle hayatlarındaki en zor ramazanı geçiriyor.

Açlığın kol gezdiği Gazze'de durum kuzey bölgelerde daha da ağır. Un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek ekmek yapmaya çalışan Gazzeliler, ramazan ayını yokluğu en derinden hissederek yaşıyor.

İsrail, Gazze'de yaşanan insani kriz ve uluslararası tepkilere rağmen bölgeye asgari ihtiyacın çok altında bir yardım girişine izin verdi.

"Gazze malzeme ve sevkiyat takibi" adlı platformda yer alan bilgilere göre, 1 Mart-13 Mart tarihleri arasında Gazze'ye giren toplam yardım tırı sayısı sadece 2 bin 152 olarak kaydedildi.

Gazze'nin güneyindeki Filistinlilerin sığındığı Refah kenti üzerinden giren yardım tırlarının sayısı sadece 399 olurken, Gazze'nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden bin 753 tır Gazze'ye ulaşabildi.

Buna göre, mart ayında bazı günler 100 civarına kadar inen Gazze'ye ulaştırılabilen yardım tırı sayısı günde ortalama 165 olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda (Gazze'ye) günde en az 500 tır veya eş değer yardımın girişine ihtiyaç var." ifadelerini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini 3 gün önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye giden yardım dolu bir kamyonu geri çevirdiğini ve aralarında solunum cihazı ve kanser ilaçlarının da olduğu kritik yardım malzemelerini yasaklı listesine aldığını belirtmişti.