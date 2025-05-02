İsrail, Gazze'ye Saldırıları Genişletiyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne ateşkesi bozarak 18 Mart'ta yeniden başlattığı saldırıları genişletme planları kapsamında yedek askerleri topluca göreve çağırma hazırlığı yürüttüğü belirtildi.

İsrail basını, askeri personel krizi ile İsrailli esirlerin akıbetine ilişkin tırmanan iç gerilimle beraber ordunun Gazze Şeridi'ne saldırıları genişletme planları yaptığını ve yedek kuvvetleri göreve çağıracağını duyurdu.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, son günlerde yedek subayların, beklenmedik bir görevlendirme çağrısına hazırlıklı olunması konusunda birliklerini bilgilendirdiği kaydedildi.

Göreve çağrılacak yedek kuvvetlerin iki ana gruba ayrılacağı, bir grubun Gazze içindeki saldırılarda görevlendirileceği, diğer grubun ise düzenlenecek saldırılarda öncü birlik olacak birliklerin yerini alacak tugaylar olduğu aktarıldı.

Ordunun en büyük düzenli tümeni olan 36. Zırhlı Tümen'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a şiddetli saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilirken, Hamas'la müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi durumunda saldırıların genişletileceği belirtildi.

Orduda personel krizi

Yedioth Ahronot'un haberinde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, birliklerin sayısındaki azalma ve "savaş hedefleri" için yeterli sayıda askerin mevcut olmayışı nedeniyle, ordunun mevcut durumda "bu görevi tek başına tamamlayamayacağı" şeklindeki açıklamasına işaret edildi.

İsrail ordusunun 2025 yılı için yedek askerlik hizmet süresini iki buçuk ayla sınırlandırmayı hedeflediği kaydedilen haberde, yaklaşık üç hafta önce, ordudaki personel sıkıntısı ve birlikler üzerinde artan baskı nedeniyle iki yedek taburun görev süresinin iki ay daha uzatıldığı belirtildi.

Haberde, Zamir'in Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) zorunlu askerlik hizmetini reddetmesine atıfta bulunarak "askerlikten kaçanlara sivil cezalar" uygulanması çağrısı yaptığına işaret edilerek, gelecek haziran ayı sonuna kadar toplamda 24 bin Haredi gence askerlik celbi gönderilmiş olacağı aktarıldı.

Öte yandan bugüne kadar yalnızca 300 civarında Haredi gencinin askere alındığı, ordunun, hükümetin politikasına uygun şekilde bu yaptırımı uygulamaktan kaçındığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için saldırıların durdurulması talebiyle ordunun çeşitli birimlerinden 11 bin yedek ve emekli asker bildiriler yayımlamıştı.

Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıları genişletme planını görüşmesi bekleniyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne saldırıların genişletilmesi planını ele almak üzere bugün Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'le değerlendirme toplantısı yapması bekleniyor.

Savunma Bakanı??????? Katz ile Genelkurmay Başkanı Zamir'in onayladığı Gazze'ye saldırı planlarının Netanyahu'ya sunulması öngörülüyor.