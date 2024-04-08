İsrail, Gazze'ye yapılacak gıda yardımlarının yarısından fazlasını engelledi - Son Dakika
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İsrail, Gazze'ye yapılacak gıda yardımlarının yarısından fazlasını engelledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stehpane Dujarric, İsrail'in mart ayında Gazze'ye yapılacak gıda yardımlarının yarısından fazlasını engellediğini bildirdi. Dujarric, İsrail yetkilileri tarafından koordine edilen gıda yardımlarının yarısının reddedildiğini veya engellendiğini belirtti. Gazze'nin kuzey ve güney bölgeleri arasında insani yardım çalışanlarının erişimi için belirlenmiş tek bir ana yol bulunurken, İsrail ordusunun hedef aldığı Şifa Hastanesi ise büyük bir yıkıma uğramıştı.

08.04.2024 22:23
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stehpane Dujarric, İsrail'in mart ayında Gazze'ye yapılacak gıda yardımlarının yarısından fazlasını engellediğini bildirdi.

Sözcü Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Gazze ile ilgili aylık raporunu açıkladı.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Dujarric, mart ayında Gazze'ye ulaştırılması planlanan "hayat kurtarıcı yardımların" İsrail yetkilileri tarafından engellendiğini söyledi.

Dujarric, "İsrail yetkilileriyle koordinasyon gerektiren yüksek riskli bölgelerde BM tarafından koordine edilen gıda yardımlarının yarısından fazlası ya reddedildi ya da engellendi." dedi.

Gazze'nin kuzey ve güney bölgeleri arasında insani yardım çalışanlarının erişimi için belirlenmiş tek bir ana yolun bulunduğunu aktaran Dujarric, Gazze'nin doğu sınırındaki yolun şu ana kadar sınırlı bir şekilde kullanılabildiğini kaydetti.

Dujarric, OCHA ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerin İsrail ordusunun hedef aldığı Gazze'deki El Şifa Hastanesine ulaştığını belirterek, "OCHA'daki meslektaşlarımız hastanenin yıkıldığı ve terk edildiğini, DSÖ ise acil servisin ve diğer binaların hemen dışında sığ mezarların kazıldığını bildirdi." ifadelerine yer verdi.

Gazze'nin kuzeyindeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi, uzun süredir ablukaya alınarak sağlık hizmeti veremez hale getirilmiş, hastane geçen hafta İsrail ordusunun bombalarına hedef olmuştu.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi yerleşkesi ve çevresine 14 gün boyunca uyguladığı kuşatma, ardında büyük bir yıkım ve insani felaket bırakırken, çevredeki evler, yerleşkedeki binalardan bazıları, oksijen istasyonları ve jeneratörler tahrip edilmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'ye yapılacak gıda yardımlarının yarısından fazlasını engelledi - Son Dakika

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