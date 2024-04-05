İsrail, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılmasını kabul etti

İsrail 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların artırılmasını kabul etti.
İsrail devlet televizyonu KAN, Savaş Kabinesi'nde Gazze'deki insani kriz için bölgeye yönelik yardımların artırılması yönünde tedbirler alındığını duyurdu.
İnsani yardımların bölgeye Aşdod Limanı ve Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılmasına geçici olarak izin verileceği, bunun yanı sıra Ürdün üzerinden gelecek yardımların Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan daha fazla geçişine imkan tanınacağı kaydedildi.
Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de görev yapan insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve ABD'nin İsrail'e yapacağı bundan sonraki yardımların "sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına" bağlı olacağını söylemişti.
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Dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 31,88 liradan, euro ise 34,77 liradan satılmıştı.
Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında son 24 saat içinde 62 Filistinli öldü, 91 Filistinli yaralandı. Böylece, geçen yıl Ekim ayında başlayan saldırılarda toplam ölü sayısı 33.037'ye, yaralı sayısı ise 75.668'e yükseldi. Gazze'deki çocuklar ise kötüleşen sağlık koşulları, psikolojik koşullar ve gıda güvensizliğiyle mücadele ediyor.
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