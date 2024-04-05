İsrail, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılmasını kabul etti - Son Dakika
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İsrail, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılmasını kabul etti

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların artırılması konusunda tedbirler alacağını duyurdu. Yardımların Aşdod Limanı ve Beyt Hanun Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılmasına izin verileceği belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e yapılacak yardımların sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına bağlı olacağını ifade etti.

05.04.2024 09:37
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İsrail 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların artırılmasını kabul etti.

İsrail devlet televizyonu KAN, Savaş Kabinesi'nde Gazze'deki insani kriz için bölgeye yönelik yardımların artırılması yönünde tedbirler alındığını duyurdu.

İnsani yardımların bölgeye Aşdod Limanı ve Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılmasına geçici olarak izin verileceği, bunun yanı sıra Ürdün üzerinden gelecek yardımların Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan daha fazla geçişine imkan tanınacağı kaydedildi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de görev yapan insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve ABD'nin İsrail'e yapacağı bundan sonraki yardımların "sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına" bağlı olacağını söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılmasını kabul etti - Son Dakika

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