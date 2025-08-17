İsrail Gazze'yi İşgal Planını Onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Gazze'yi İşgal Planını Onayladı

17.08.2025 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze kentini işgal etme planını onayladı. Operasyon için hazırlıklar hızlanıyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze kentini işgal planını onayladığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Zamir'in ordu yetkilileriyle gerçekleştirdiği ve İsrail ordusunun esir ve kayıplardan sorumlu komutanı Nitzan Alon'un da katıldığı toplantıda Gazze'yi işgal etme planını onayladığı ifade edildi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın planı 19 Ağustos'ta onaylayacağı, İsrail güvenlik kabinesinin de bu amaçla hafta sonu toplanacağı bilgisi verildi.

Gazze'deki Filistinlilerin tahliye planının, talep üzerine ABD'ye de sunulacağı aktarıldı.

Plan doğrultusunda, "en az 2 hafta içinde Filistinlilerin kenti boşaltacağı ve ardından askeri bir operasyonla kente aşamalı olarak girileceği" kaydedildi.

İsrail Kanal 12 televizyonu ise İsrail Genelkurmay Başkanı'nın Gazze kentini işgal planını onayladığını ve planın hafta sonundan önce hükümet tarafından da onaylanacağını belirtti.

İsrail ordu radyosu, Genelkurmay Başkanı Zamir'in, Gazze kentinin işgal planını onaylamak üzere bugün Güney Bölgesi Komutanlığı ile bir araya geleceğini duyurmuştu.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail Kamu Yayın Kurumu KAN da ordunun Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen askeri operasyonu hızlandırmaya hazırlandığını bildirmişti.

İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada Gazze kenti işgal edilecek, yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar düzenlenecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Operasyon, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazze'yi İşgal Planını Onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
Mısır uyruklu adam Bursa’daki evinde ölü bulundu Mısır uyruklu adam Bursa'daki evinde ölü bulundu
Süper Lig’in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü Süper Lig'in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü
Hakan Fidan ile Lavrov arasında kritik görüşme Hakan Fidan ile Lavrov arasında kritik görüşme
İspanya’da orman yangını kabusu sürüyor 7 kişi hayatını kaybetti İspanya'da orman yangını kabusu sürüyor! 7 kişi hayatını kaybetti
Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor?
Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Samsunspor’un Atatürklü forması Atina’yı karıştırdı Samsunspor'un Atatürklü forması Atina'yı karıştırdı

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 00:10:27. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Gazze'yi İşgal Planını Onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.