İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, ateşkese rağmen Lübnan'da saldırıların süreceğini söyledi - Son Dakika
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İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, ateşkese rağmen Lübnan'da saldırıların süreceğini söyledi

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İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıların devam edeceği ve ordunun işgal ettiği Sarı Hat'tan çekilmeyeceği tehdidinde bulundu. Zamir, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü tünel ve unsurların bulunduğu her köyü hedef alacaklarını belirterek bölge halkını tehdit etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıların devam edeceği ve İsrail ordusunun işgal ettiği Sarı Hat'tan çekilmeyeceği tehdidinde bulundu.

Zamir, İsrail ordusunun Ali et-Tahir Tepesi'ndeki tünelleri imha etmesinin ardından Lübnan-İsrail sınırındaki birlikleri ziyaret ederek video mesaj yayımladı.

İsrail ordusunun Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yasa dışı yerleşim yerlerini "ne pahasına olursa olsun koruyacağını" ileri süren Zamir, Lübnan'ın güneyinde işgal edilen bölgelerde kalmaya devam edeceklerini savundu.

Zamir, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü tünel ve unsurların bulunduğu her köyü hedef alacaklarını belirterek, "Kantara ve Mecdel Zun'da neler yaşandığına bakın." sözleriyle bölge halkını tehdit etti.

Hizbullah'ın ağır darbe aldığını savunan Zamir, Hizbullah'ın kabiliyetlerini yeniden inşa etmesine ve bölgede yeniden yapılanmasına izin vermeyeceklerini iddia etti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu ve "Sarı Hat" olarak bilinen bölgenin 10 kilometre derinliğe kadar olan bölgede işgalini sürdürüyor.

Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırılarına devam eden İsrail ordusu, Ali et-Tahir Tepesi'ndeki tünelleri imha etmek için 1100 ton patlayıcı kullanmış ve oluşan patlamalar 4,1 büyüklüğünde sarsıntıya neden olmuştu.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzaladı.

Anlaşma, Hizbullah'ın silah ve altyapısının doğrulanmış şekilde tasfiye edilmesinin ardından Lübnan ordusunun ülkenin tamamında egemenlik yetkisini yeniden tesis etmesini ve İsrail ordusunun işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini öngörüyor.

Uygulamanın ilk aşamasının Sarı Hat bölgesindeki iki pilot merkezde başlatılması kararlaştırıldı.

Hizbullah, anlaşmaya tepki göstererek Lübnan'daki yönetimin meşruiyeti olmadığını ve anlaşmanın uygulanmasının "İsrail'e verilen bir hediye" olduğunu, bunun ülkeyi iç savaşa sürükleyebileceğini belirtti.

Öte yandan İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları, iki ülke arasında 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan "çerçeve anlaşmaya" rağmen devam ediyor.

Söz konusu anlaşma, İsrail'in Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor.

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bazıları onlarca yıldır olmak üzere, 2023-2024'teki savaşın ardından ele geçirdiği bölgeler dahil çeşitli alanları işgal ediyor. İsrail ordusunun son saldırılar sırasında Lübnan topraklarında 10 kilometreden fazla ilerlediği belirtiliyor.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında 4 bin 346 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 301 kişi yaralandı, 1 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi.

Kaynak: AA

Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, ateşkese rağmen Lübnan'da saldırıların süreceğini söyledi - Son Dakika

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