İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in İran saldırısına yine karşı çıktığı öne sürüldü - Son Dakika
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İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in İran saldırısına yine karşı çıktığı öne sürüldü

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İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırı planına yine karşı çıktığı öne sürüldü. Kanal 12'nin haberine göre Zamir, İsrail'deki siyasi belirsizlik ve ABD'deki ara seçim sonuçları nedeniyle saldırıyı 'tedbirsizlik' olarak değerlendirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik planladığı askeri saldırılara son dönemde yapılan toplantılarda bir kez daha karşı çıktığı öne sürüldü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Netanyahu ile Zamir arasında İran'a yönelik olası askeri adımlar konusunda görüş ayrılığı yaşandığı belirtildi.

Haberde, İsrail'deki siyasi belirsizliğe ve geçen hafta ABD'de yapılan ara seçimlerde seçmenlerin Başkan Donald Trump liderliğindeki Cumhuriyetçi Parti'ye gösterdiği tepkiye işaret edilerek, Zamir'in mevcut koşullarda İran'a saldırı düzenlenmesini "tedbirsizlik" olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Netanyahu'nun seçim öncesi İran'a saldırı planı

İsrail basını, daha önce Netanyahu'nun 27 Ekim'deki genel seçimlerin hemen öncesinde orduya İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenleme talimatı verdiğini öne sürmüştü.

Zamir'in ise söz konusu talimatın bir "hesap hatasına" yol açabileceği endişesiyle saldırıya karşı çıktığı ve emrin yazılı ve ıslak imzalı olarak verilmesini talep ettiği iddia edilmişti.

İsrail basını, Netanyahu ile Zamir arasında İran'a yönelik askeri planlar nedeniyle yaşandığı öne sürülen anlaşmazlığı "eşi benzeri görülmemiş bir kriz" olarak nitelendirmişti.

"Financial Times" gazetesi de Netanyahu'nun seçimler öncesinde İran'daki sivil altyapıyı hedef alan kapsamlı bir saldırı planı hazırladığını, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın buna karşı çıktığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA
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