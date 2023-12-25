İsrail Gıda Sanayicileri Derneği: Gazze ve Husi tehdidi gıda kıtlığına yol açabilir

İsrail Gıda Sanayicileri Derneği, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve Kızıldeniz'deki Husi tehdidinin ardından oluşacak olağanüstü durumlarda gıda kıtlığı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Derneğin konuya ilişkin açıklaması İsrail'in "Maariv" gazetesinde yayımlandı.

Açıklamada, "Gazze'deki savaşta yaşanan gelişmelerin gölgesinde Kızıldeniz'deki tehditler nedeniyle acil durumlarda gıda kıtlığı yaşanması riski var." ifadeleri kullanıldı.

Dernek, Husilerin Babu'l Mendeb Boğazı'nı kapatma yönündeki tehditlerine dikkati çekti.

Yerli gıda üretiminin İsrail'in gıda ihtiyacının yüzde 75'inden az olmaması yönündeki hedefe ulaşılmasını sağlayacak önlemler alınması çağrısında bulunan Dernek, bu önlemlerin alınmamasının "savaşlarda ve acil durumlarda ciddi gıda kıtlığına neden olabileceği" konusunda uyardı.