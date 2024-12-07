İsrail Golan Tepeleri'nde Tatbikat Tamamladı - Son Dakika
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İsrail Golan Tepeleri'nde Tatbikat Tamamladı

İsrail ordusu, Golan Tepeleri'nde tatbikatı tamamlayarak Suriye sınırı savunmasını güçlendirdi.

07.12.2024 17:17
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İsrail ordusu, Suriye'deki gelişmelerin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde başlattığı tatbikatı tamamladığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tatbikatın işgal altındaki Golan Tepeleri'nin güneyinde ve işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, dün tamamlanan tatbikatın İsrail kara ve hava kuvvetleri arasındaki koordinasyonu geliştirmeyi ve ortaya çıkabilecek bir olay esnasında çeşitli senaryolara hızlı yanıt verme kabiliyetlerini artırmayı amaçladığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, tatbikata katılan kara ve hava birliklerinden bazılarının "Suriye sınırı boyunca savunma görevlerini güçlendirmek için Golan Tepeleri'nde kaldığı" ifade edildi.

Tatbikata eğitim programlarından ve çeşitli IAF (İsrail Hava Kuvvetleri) filolarından birliklerin katıldığı ve bunlardan bazılarının "Suriye sınırı boyunca savunma görevlerini güçlendirmek için" Golan Tepeleri bölgesinde kaldığı kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, perşembe günü Suriye'deki gelişmeleri görüşmüştü.

Öte yandan dün yerel basında yayımlanan haberlerde, İsrail güvenlik kabinesinin Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere bu akşam ve yarın toplanacağı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Golan Tepeleri'nde Tatbikat Tamamladı - Son Dakika

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