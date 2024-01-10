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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 26 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail Güçleri Batı Şeria'da 26 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 26 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'da dünden bu yana 26 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. Gazze'ye saldırıların başladığı tarihten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te toplam gözaltı sayısının 5 bin 780'e ulaştığı ifade edildi. Ayrıca, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklu sayısının 8 bin 800'e yükseldiği bildirildi.

İsrail Güçleri Batı Şeria\'da 26 Filistinliyi Gözaltına Aldı
10.01.2024 - 15:49,
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İsrail güçleri, işgal atındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 26 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da dünden bu yana 26 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "evlerinde veya askeri kontrol noktalarında gözaltına alınanlar ile baskı altında teslim olmaya zorlananlar ve alıkonulanlar dahil" toplam gözaltı sayısının 5 bin 780'e ulaştığı ifade edildi.

Söz konusu iki kurumun yıllık raporuna göre, Aralık 2023 sonu itibarıyla, İsrail'deki hapishaneler ile tutukevlerindeki Filistinlilerin sayısı 80'den fazlası kadın olmak üzere yaklaşık 8 bin 800'e yükselmişti.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 341 Filistinli öldürüldü.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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