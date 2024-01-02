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İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi öldürdü. İsrail, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine, kasabalara ve mülteci kamplarına baskınlar düzenledi. Kalkilya'nın Azun kasabasında çıkan olaylarda 4 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, çatışmada bir askerin yaralandığını ve 3 silaha el konulduğunu açıkladı. Batı Şeria'da son birkaç günde 2 bin 550'den fazla Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Batı Şeria\'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi öldürdü
02.01.2024 - 11:35,
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi öldürdü.

Yerel kaynaklardan ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, bu gece de Batı Şeria'daki çeşitli kentlere, kasabalara ve mülteci kamplarına baskınlar düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinin Azun kasabasına baskın düzenledi.

İsrail güçleri, kasabada çıkan olaylarda 4 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail tarafıyla temas kuran Sivil İşler Genel Kurulunun, Kalkilya'nın doğusundaki Azun beldesinde 4 Filistinlinin öldürüldüğünü ve naaşlarına el konulduğunu kendilerine ilettiğini duyurdu.

Batı Şeria'da 2 bin 550'den fazla Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kalkilya'da 4 Filistinlinin öldürüldüğü doğrulandı.

Açıklamada Azun kasabasında Filistinlilerle çıkan çatışmada bir İsrail askerinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, Filistinlilere ait 3 silaha el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 550'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığı, bunların yaklaşık 1300'ünün Hamas ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

Yerel kaynaklar, baskına tepki gösteren Filistinli grupların, İsrail güçlerine el yapımı bomba attığını, İsrail güçlerinin ise bir binada Filistinlileri kuşattığını ifade etti.

Kaynaklar ayrıca binada ablukaya alınanlar arasında yaralananlar ve gözaltına alınanlar olduğunu dile getirdi.

İsrail Kalkilya'da yaralı Filistinliyi tekmeleyerek yerlerde sürükledi

Sosyal medya hesaplarında ayrıca, İsrail askerlerinin, Kalkilya'da yaralı bir Filistinliyi tekmeleyerek yerlerde sürüklediği görüntüler gündem oldu.

İsrail askerlerinin, buldozerlerle Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na da baskın düzenlediği ve kentteki altyapıyı tahrip ettiği aktarıldı.

Filistinlilere ait çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar çıktı.

Çıkan olaylarda mülteci kampında yaralanan bir Filistinli kentteki İbni Sina Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA
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