İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi yaraladı, 37 kişiyi gözaltına aldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgi göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas kentine baskın düzenledi.
Filistinlilerin de İsrail askerlerinin baskınına karşılık vermesiyle kentte çıkan olaylarda 2 Filistinli genç, İsrail askerlerince gerçek mermiyle açılan ateş sonucu yaralandı.
İsrail askerleri, kendisine taş atan Filistinlileri dağıtmak için gerçek ve metal mermiler ile göz yaşartıcı gaz bombaları kullandı, 2 kişiyi de gözaltına aldı.
Beytullahim'deki baskın
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, işgal altındaki Beytullahim kentindeki Dehişe ve Ayida mülteci kamplarına baskın düzenledi.
İsrail güçleri, Beytullahim'deki kamplara baskında 28, Cenin kentine bağlı Arraba beldesinden 4, Nablus kentinden de 3 olmak üzere 35 Filistinliyi gözaltına aldı.
7 Ekim'den bu yana 381 Filistinli öldürüldü
Abluka ve saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde katliamlarına devam eden İsrail güçleri, Batı Şeria'da da kan dökmeyi sürdürüyor.
İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınanların sayısının 6 bin 390'a çıktığı aktarıldı.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) açıklamasına göre İsrail, bu yılın ilk 2 haftasında işgal altındaki Batı Şeria'da 7'si çocuk olmak üzere 30 Filistinliyi öldürdü.
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Son Dakika › Güncel › İsrail Güçleri Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi: 2 Yaralı, 37 Gözaltı - Son Dakika
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