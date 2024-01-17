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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Aracı Bombaladı: Ölü ve Yaralılar Var - Son Dakika
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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Aracı Bombaladı: Ölü ve Yaralılar Var

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir aracı bombaladığı, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı yakınlarında bir aracı vurdu. İsrail güçlerinin, ekiplerin müdahalesine izin vermediği ve aracın patlayarak alev aldığı aktarıldı. Araçta bulunan Filistinlilerden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi. Bir kişinin naaşına ulaşıldı, bazı Filistinlilerin naaşını ise İsrail güçleri aldı. İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından bir Filistinlinin naaşına ulaşıldığı belirtildi.

İsrail Güçleri Batı Şeria\'da Bir Aracı Bombaladı: Ölü ve Yaralılar Var
17.01.2024 - 09:53,
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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir aracı bombaladığı, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı yakınlarında bir aracı vurdu.

İsrail güçlerinin, ekiplerin müdahalesine izin vermediği ve aracın patlayarak alev aldığı aktarıldı.

Araçta bulunan Filistinlilerden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Bir kişinin naaşına ulaşıldı, bazı Filistinlilerin naaşını ise İsrail güçleri aldı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından bir Filistinlinin naaşına ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmeden önce vurulan araçtaki bazı Filistinlilerin naaşlarını da alıp götürdüğü ifade edildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri bu sabah Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail güçleri kamptaki Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Aracı Bombaladı: Ölü ve Yaralılar Var - Son Dakika
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