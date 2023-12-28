 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü, 13 Kişiyi Yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü, 13 Kişiyi Yaraladı

İsrail askerlerinin Ramallah kentine düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İsrail güçleri ayrıca Batı Şeria'nın diğer kentlerine de baskın düzenledi. Bu dönemde İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 313 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Güçleri Batı Şeria\'da Bir Filistinliyi Öldürdü, 13 Kişiyi Yaraladı
28.12.2023 - 09:11,  Güncelleme: 09:11
Abone Ol

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü, 13 kişiyi de yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin Ramallah kentine düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarında alınan bilgiye göre de İsrail ordusu Ramallah kentinde birçok mahalleye ve bir sarraf dükkanına baskın gerçekleştirdi.

İsrail askerleri ile olaya tepki gösteren Filistinler arasında çatışmalar çıktı.

İsrail güçleri ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus, Cenin, Tulkerim, Beytüllahim, El-Halil ve Eriha kentlerine de baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin saldırılarında yaralanan 13 Filistinliye sağlık ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yoğun bombardımanı sürerken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te bu dönemde, İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 313 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü, 13 Kişiyi Yaraladı - Son Dakika


08:43
Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
08:22
Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
08:15
Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
08:03
Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor
07:53
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
03:55
Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı
01:30
Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:50
TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı

Son Dakika
08:22 Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
08:15 Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
08:03 Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor
07:53 Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
03:55 Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı
01:30 Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:50 TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 09:30:26. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü, 13 Kişiyi Yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement