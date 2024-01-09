İsrail Güçleri, Batı Şeria\'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde yer alan Umm Safa köyünde İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 31 yaşındaki Amid İbrahim Semih Cuyusi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Ramallah'ın kuzeyindeki Ayn Sinya kontrol noktasında bulunan İsrail askerlerinin, "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla Cuyusi'ye ateş açtığı aktarıldı.

İsrail askerleri, Filistinlilerin Ramallah'a giriş-çıkış için kullandığı geçiş noktalarından biri olan Ayn Sinya'yı kapatarak, bölge sakinlerinin geçişini engelliyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 341'e yükseldi.