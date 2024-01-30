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İsrail Güçleri Batı Şeria ve Kudüs'te 18 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail Güçleri Batı Şeria ve Kudüs'te 18 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te dün akşamdan bu yana 18 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti'nin açıklamasına göre, baskınlar sırasında birçok ihlal yaşandı ve gözaltı sayısı 6 bin 390'a yükseldi.

İsrail Güçleri Batı Şeria ve Kudüs\'te 18 Filistinliyi Gözaltına Aldı
30.01.2024 - 12:20,
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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te dün akşamdan bu yana 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli kentleri ile Kudüs'te Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Baskınlar kapsamında Cenin, Ramallah, El Halil, Nablus, Tulkerim ve Kudüs'te 18 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, baskın ve gözaltıların yanı sıra darp, kişiye ve ailesine yönelik tehditler, evlerin tahrip edilmesi, öldürme kastıyla doğrudan ateş açılması gibi ihlallerin de yaşandığı vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınanların sayısının 6 bin 390'a çıktığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail Güçleri Batı Şeria ve Kudüs'te 18 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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