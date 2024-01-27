 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail güçleri Cenin'de bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail güçleri Cenin'de bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskınında bir Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi. Cenin'in kuzeydoğusundaki Deyr Ebu Zaif köyüne düzenlenen baskında çıkan çatışmalarda Kassam Ahmed Abdulkerim Yasin (27) gerçek mermiyle yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Filistinliler, Yasin'in naaşını omuzlarına alarak İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçları kınayan sloganlar attı.

İsrail güçleri Cenin\'de bir Filistinliyi öldürdü
27.01.2024 - 02:43,
Abone Ol

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskınında bir Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçlerinin, Cenin'in kuzeydoğusundaki Deyr Ebu Zaif köyüne düzenlediği baskında çıkan çatışmalarda Kassam Ahmed Abdulkerim Yasin (27) gerçek mermiyle yaralandı.

Cenin'deki İbni Sina Hastanesine kaldırılan Yasin kurtarılamadı.

Hastane önünde toplanan Filistinliler, Yasin'in naaşını omuzlarına alarak düzenlediği eylemde, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçları kınayan sloganlar attı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Cenin'de bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika


01:30
MHP'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday oldu MHP'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday oldu
01:27
3 ilin emniyet müdürü değişti 3 ilin emniyet müdürü değişti
00:39
CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
00:18
Kastamonu'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasında şoför tutuklandı Kastamonu'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasında şoför tutuklandı
23:57
ABD'de Oklahoma Valisi Stitt, Teksas'a destek için Meksika sınırına ulusal muhafızlarını gönderecek ABD'de Oklahoma Valisi Stitt, Teksas'a destek için Meksika sınırına ulusal muhafızlarını gönderecek
23:30
ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25
Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı

Son Dakika
01:30 MHP'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday oldu
01:27 3 ilin emniyet müdürü değişti
00:39 CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
00:18 Kastamonu'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasında şoför tutuklandı
23:57 CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
23:57 ABD'de Oklahoma Valisi Stitt, Teksas'a destek için Meksika sınırına ulusal muhafızlarını gönderecek
23:30 ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25 Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35 AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 02:53:21. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail güçleri Cenin'de bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement