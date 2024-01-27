İsrail güçleri Cenin\'de bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskınında bir Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçlerinin, Cenin'in kuzeydoğusundaki Deyr Ebu Zaif köyüne düzenlediği baskında çıkan çatışmalarda Kassam Ahmed Abdulkerim Yasin (27) gerçek mermiyle yaralandı.
Cenin'deki İbni Sina Hastanesine kaldırılan Yasin kurtarılamadı.
Hastane önünde toplanan Filistinliler, Yasin'in naaşını omuzlarına alarak düzenlediği eylemde, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçları kınayan sloganlar attı.
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