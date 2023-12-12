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İsrail güçleri Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi - Son Dakika
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İsrail güçleri Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Baskında buldozerlerin de kullanıldığı belirtilirken, çok sayıda yüksek binanın çatısına keskin nişancılar yerleştirildi. İsrail güçleri ayrıca bölgedeki hastanelerin acil girişlerinin önüne yerleşti. Baskında kampın altyapı sistemleri ve Filistinlilere ait mülkler tahrip edildi. İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine de baskınlar düzenlemeye devam ediyor.

12.12.2023 - 07:45,  Güncelleme: 09:16
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın gerçekleştirdi. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail güçlerine, baskında buldozerler eşlik etti.

HER YERE KESKİN NİŞANCI YERLEŞTİRİLDİ

İsrail kuvvetleri, Cenin kentine çeşitli yönlerden baskın düzenlerken, çok sayıda yüksek binanın çatısına keskin nişancılar konuşlandırıldı. Bölgedeki bazı mahalleleri kuşatma altına alan İsrail güçleri, Cenin Devlet Hastanesi ile er-Razi ve el-Amal hastanelerinin acil girişlerinin önüne yerleştirildi.

KAMPIN ALTYAPI SİSTEMLERİNİ TAHRİP ETTİ

Baskında buldozerler, kampın altyapı sistemlerini ve Filistinlilere ait mülkleri tahrip etti. Görgü tanıklarına göre, ordu güçleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışma çıktı, zaman zaman patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine de baskınlar düzenlediği kaydedildi.

275 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış yaşanıyor. 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te, İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri Cenin Mülteci Kampı\'na baskın düzenledi
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Serdar gr: nerde filistin kurtuluş örgütü Yanıtla 2 0

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SON DAKİKA: İsrail güçleri Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi - Son Dakika
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