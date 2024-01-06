İsrail Güçleri Filistin Kızılayı\'na Bağlı Hastaneye Saldırdı

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılayı'na bağlı Emel Hastanesinde 2 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Filistin Kızılayından, İsrail ordusunun, Emel Hastanesine yönelik saldırılarıyla ilgili art arda açıklamalar yapıldı.

İlk açıklamada, İsrail tanklarının Hastane çevresini yoğun topçu ateşine tuttuğu, şarapnellerin hastane binası çevresinde uçuştuğu, insansız hava araçlarından da (İHA) ateş açıldığı ifade edildi.

Daha sonra yapılan bir diğer açıklamada ise keskin nişancıların, biri göğsünden diğeri de karın bölgesinden olmak üzere 2 Filistinliyi yaraladığı dile getirildi.

Filistin Kızılayından, 4 Ocak'ta yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Kızılay merkezine düzenlediği saldırılarda 3 günde 7 Filistinlinin öldürüldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirilmişti.