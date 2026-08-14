İsrail Güçleri Filistinli Çocuğu Vurdu - Son Dakika
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İsrail Güçleri Filistinli Çocuğu Vurdu

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İsrail güçleri Beyt Ficar beldesine baskın düzenledi, 16 yaşındaki Filistinli çocuk ayağından yaralandı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin güneyindeki Beyt Ficar beldesine düzenlediği baskın sırasında ateş açması sonucu 16 yaşındaki Filistinli bir çocuk ayağından vurularak yaralandı.

Yerel kaynaklar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail güçlerinin Beyt Ficar beldesine baskın düzenleyerek bazı mahallelerde konuşlandığını ve baskın sırasında Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında olaylar çıktığını belirtti.

İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini bildiren kaynaklar, olayda 16 yaşındaki çocuğun ayağından vurularak yaralandığını aktardı.

Kaynaklar, vurulan çocuğun sağlık durumuna ilişkin bilgi vermedi.

İsrail güçleri çiftçilerin etkinliğine müdahale etti

Öte yandan İsrail güçlerinin Beytüllahim'in batısındaki Betiri beldesinde düzenlenen yıllık "Betiri Patlıcan Pazarı" etkinliğine de müdahale ettiği bildirildi.

AA'ya konuşan yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin etkinlik alanındaki bayrakları kaldırdığını ve çiftçilere göz yaşartıcı gaz attığını ifade etti.

Filistin verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ekim 2023'te Gazze'de savaşın başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını artırdılar. Bu saldırılarda 1183'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, yaklaşık 25 bin kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Filistinli Çocuğu Vurdu - Son Dakika

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