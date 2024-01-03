İsrail Güçleri Gazze\'de Filistinli Sivilleri Öldürdü

İsrail güçlerine bağlı keskin nişancılar, Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şatı Mülteci Kampı'nda aralarında bir baba ile küçük kızının da bulunduğu çok sayıda Filistinli sivili öldürdü.

İsrail'in Gazze kentindeki Şatı Mülteci Kampı'nın sokaklarında gerçekleşen saldırı anlarına ait video görüntüsü Al Araby televizyon kanalında yayımlandı.

Haberde, Şatı Mülteci Kampı sokaklarında sivillerin İsrail keskin nişancıları tarafından doğrudan hedef alındığı, sahada infaz gerçekleştirildiği kaydedildi.

Videoda, İsrail güçleri tarafından doğrudan hedef alınan Filistinli baba ve kızının cansız bedenleri yol üzerinde durduğu görüldü.

Ayrıca baba ile kızının dışında yollarda başka sivillere ait cansız bedenler de görüntülendi.

Söz konusu saldırıların 3 gün önce gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Haberde ayrıca Gazze'deki hükümetin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde özellikle de kuzeyde uyguladığı "saha infazları" hakkında uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulunduğu aktarıldı.