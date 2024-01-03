 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Güçleri Gazze'de Filistinli Sivilleri Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Güçleri Gazze'de Filistinli Sivilleri Öldürdü

İsrail güçlerine bağlı keskin nişancılar, Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şatı Mülteci Kampı'nda aralarında bir baba ile küçük kızının da bulunduğu çok sayıda Filistinli sivili öldürdü. Saldırı anlarına ait video görüntüsü yayımlandı. Gazze'deki hükümet, uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

İsrail Güçleri Gazze\'de Filistinli Sivilleri Öldürdü
03.01.2024 - 12:57,
Abone Ol

İsrail güçlerine bağlı keskin nişancılar, Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şatı Mülteci Kampı'nda aralarında bir baba ile küçük kızının da bulunduğu çok sayıda Filistinli sivili öldürdü.

İsrail'in Gazze kentindeki Şatı Mülteci Kampı'nın sokaklarında gerçekleşen saldırı anlarına ait video görüntüsü Al Araby televizyon kanalında yayımlandı.

Haberde, Şatı Mülteci Kampı sokaklarında sivillerin İsrail keskin nişancıları tarafından doğrudan hedef alındığı, sahada infaz gerçekleştirildiği kaydedildi.

Videoda, İsrail güçleri tarafından doğrudan hedef alınan Filistinli baba ve kızının cansız bedenleri yol üzerinde durduğu görüldü.

Ayrıca baba ile kızının dışında yollarda başka sivillere ait cansız bedenler de görüntülendi.

Söz konusu saldırıların 3 gün önce gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Haberde ayrıca Gazze'deki hükümetin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde özellikle de kuzeyde uyguladığı "saha infazları" hakkında uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Gazze'de Filistinli Sivilleri Öldürdü - Son Dakika


12:54
Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19
'Hanginize sıkayım?' diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48
Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi

Son Dakika
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 13:22:05. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Güçleri Gazze'de Filistinli Sivilleri Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement