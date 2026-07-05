İsrail Güçleri Kalendiya Kampı'na Baskın Düzenledi

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında Filistinli bir çocuğun öldüğü, 2 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinlilerin üzerine ateş açtığı belirtildi.

Söz konusu baskında vurulan 16 yaşındaki Velid Nidal Ebu Suneyne'nin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrailli güçlerin açtığı ateş sonucu 2 çocuğun da yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesinde düzenlediği baskında Filistinli 3 genci gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1175 Filistinlinin ölümüne, 12 bin 919 kişinin yaralanmasına, yaklaşık 24 bin kişinin tutuklanmasına, 33 bin kişinin ise zorla yerinden edilmesine yol açtı.