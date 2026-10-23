İsrail güçleri, Mescid-i Aksa imam hatibini cuma namazı sonrası gözaltına aldı

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa imam hatibini cuma namazı sonrası gözaltına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Halid Ebu Cuma'yı cuma hutbesi ve namazının ardından gözaltına aldı. Kudüs Valiliği, yazılı açıklamasında Ebu Cuma'nın cuma namazı sonrası gözaltına alındığını belirtti.
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Halid Ebu Cuma'yı cuma hutbesi ve namazının ardından gözaltına aldı.
Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Kudüs Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail güçlerinin bugün Mescid-i Aksa'da cuma hutbesi veren ve namazı kıldıran Ebu Cuma'yı cuma namazı sonrası gözaltına aldığı belirtildi.
Kaynak: AA
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