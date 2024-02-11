İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesine açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesine ve çevresine saldırıları sürüyor.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait güçler, hastane binasına ve avlusuna ateş açtı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Tanıklar, İsrail askerlerinin Nasır Hastanesi çevresinde hareket eden herkese ateş açtığını ifade etti.
İsrail güçlerinin ayrıca Han Yunus kentinin batısında bir yerleşim alanını bombalaması sonucu çok sayıda evin yıkıldığı kaydedildi.
Hastanede 10 bin kişinin hayatından endişe ediliyor
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Nasır Hastanesinin kapılarına, binalarına ve avlusuna yoğun şekilde ateş açtığını ifade etmişti.
Sağlık ekiplerinin hastane bünyesindeki bir binadan diğerine hareket edemediğini belirten Kudra, açılan ateş sonucu bir kişinin öldüğünü, bazı kişilerin yaralandığını belirtmişti.
Kudra, Nasır Hastanesi'nde bulunan 300 sağlık personeli, 450 hasta ve yaralı ile 10 bin yerinden edilmiş Filistinlinin hayatından endişe duyduklarını bildirmişti.
Öte yandan, Filistin haber ajansı WAFA da İsrailli keskin nişancıların Nasır Hastanesi'nde açtığı ateş sonucu bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.
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Son Dakika › Güncel › İsrail güçleri Nasır Hastanesine ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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