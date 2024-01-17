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İsrail güçleri Nablus'ta araç saldırısı düzenledi, 3 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail güçleri Nablus'ta araç saldırısı düzenledi, 3 Filistinli öldü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı yakınlarında bir aracı vurdu. İsrail askerlerinin, vurulan aracı askeri ciplerle çevrelediği, ambulans ve sağlık görevlilerinin araca yaklaşmasını engellediği ve olay yerinde bulunan Kızılay ekiplerine ateş açtığı belirtildi. İsrail güçlerinin iki gencin naaşını araçtan kaçırdıktan sonra bölgeden çekildiği kaydedildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise suikastın, iç istihbarat servisi Şin-Bet ile ortaklaşa gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor. Nablus'ta düzenlenen saldırıyla, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 362'ye ulaştı.

İsrail güçleri Nablus\'ta araç saldırısı düzenledi, 3 Filistinli öldü
17.01.2024 - 13:21,
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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı yakınlarında bir aracı vurdu.

İsrail askerlerinin, vurulan aracı askeri ciplerle çevrelediği, ambulans ve sağlık görevlilerinin araca yaklaşmasını engellediği ve olay yerinde bulunan Kızılay ekiplerine ateş açtığı belirtildi.

Bir kişinin cesedine ulaşıldı, 2 Filistinlinin naaşını ise İsrail güçleri aldı

İsrail güçlerinin iki gencin naaşını araçtan kaçırdıktan sonra bölgeden çekildiği kaydedildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından bir Filistinlinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu: Saldırı, iç istihbarat servisi Şin-Bet ile gerçekleştirildi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise suikastın, iç istihbarat servisi Şin-Bet ile ortaklaşa gerçekleştirildiği belirtildi.

Hedef alınan Abdullah Ebu Şalal'in yakın zamanda "büyük bir saldırı gerçekleştireceği" iddia edilen açıklamada, Şalal'in geçen yıl da düzenlenen çok sayıdaki saldırıdan sorumlu olduğu ileri sürüldü.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Nablus'ta düzenlenen saldırıyla, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 362'ye ulaştı.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, Şin Bet, Kızılay, İsrail, İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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