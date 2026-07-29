İsrail Güçlerinden Anma Törenine Müdahale - Son Dakika
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İsrail Güçlerinden Anma Törenine Müdahale

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İsrail güçleri, Filistinli aktivist Hadalin'in anma törenine müdahale ederek milletvekiline saldırdı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde Filistinli aktivist Avde Hadalin için düzenlenen anma törenine müdahale ederek, törene katılan İsrail Meclisindeki (Knesset) muhalif Yahudi milletvekili Ofer Cassif???????'e saldırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, İsrailli bir saldırganın açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli aktivist Hadalin'in ölümünün birinci yılında Mesafir Yatta'da bir grup yabancı ve İsrailli aktivist tarafından düzenlenen anma törenine müdahale etti.

Müdahale sırasında İsrail güçleri, törene katılan Cassif'e saldırdı.

Cassif, anma töreninde yaptığı konuşmada, Hadalin'in öldürülmesini ve Filistinlilere yönelik saldırıları eleştirdi.

Hadalin, 28 Temmuz 2025'te Mesafir Yatta'da Filistinlilerle topraklarını gasbeden İsrailliler arasında çıkan arbede sırasında İsrailli Yinon Levi'nin ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.

Katkı sunduğu "No Other Land" belgeseliyle geçen yıl "En İyi Belgesel" dalında Oscar ödülünü kazanan Hadalin'in öldürülmesi, uluslararası kamuoyunda da tepki çekmişti.

İsrail mahkemesi, Filistinli aktivisti öldürdüğü anlara ilişkin görüntüleri de yayımlanan Levi'nin yalnızca ev hapsine alınmasına hükmetmişti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Hadalin'i öldüren Levi'ye Filistinli sivillere saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Levi'ye yönelik yaptırımı kaldırmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Güçlerinden Anma Törenine Müdahale - Son Dakika

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