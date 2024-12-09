İsrail Güçlerinden Batı Şeria'ya Baskın

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu işgal altındaki Cenin ve El-Halil başta olmak üzere çok sayıda kente baskınlar düzenledi.

Tanıklar, El Halil'in çeşitli yerlerinde yapılan baskınlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı belirtildi.

Cenin kentinin Yabed beldesinden görgü tanıkları da İsrail güçlerinin kasabada Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda en az 22 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 807 Filistinli hayatını kaybetti.

Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda kurulan yerleşim yerlerinde 720 binden fazla İsrailli yaşıyor.